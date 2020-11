Die Potsdamer Buchhandlung "Wist - Der Literaturladen" ist mit dem Deutschen Buchhandlungspreis 2020 ausgzeichnet worden. Der Preis wird für ein besonderes Programm an inhabergeführte Buchhandlungen vergeben.

In der am höchsten dotierten Kategorie "Beste Buchhandlung" wählte eine unabhängige Jury neben der Potsdamer Buchhandlung auch die Kinder- und Jugendbuchhandlung "Der kleine Laden" in Bonn und die Buchhandlung "Buchstabe" in Neustadt (Holstein) aus, wie am Sonntag mitgeteilt wurde. Die drei Buchhandlungen bekommen jeweils 25.000 Euro.

In der Kategorie "Hervorragende Buchhandlungen" wurden zudem vier weitere Buchläden in Brandenburg und zehn in Berlin geehrt. Dieser Preis ist mit jeweils 7.000 Euro verbunden. Insgesamt wurden in drei Kategorien 118 Buchhandlungen ausgezeichnet und Preisgelder in Höhe von 850.000 Euro vergeben.