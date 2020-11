Die Koproduktionen von ZDF und Arte, "Undine" und "Berlin Alexanderplatz", wurden für den Europäischen Filmpreis in der Kategorie "Bester Film" nominiert. Paula Beer geht für ihre Rolle in "Undine" zusätzlich als "Beste Darstellerin" ins Rennen um den Preis, der auch als "europäischer Oscar" bezeichnet wird. Das gab die Europäische Filmakademie (EFA) am Dienstag bekannt.