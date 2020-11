Das Konzerthaus am Gendarmenmarkt bietet Musikern der Freien Szene seine Säle im kommenden Jahr für zwei Monate kostenlos an. Auch die Ticketeinnahmen dürfen die Ensembles behalten. Ein Vorbild für andere? Von Maria Ossowski

äuOb Jazzmusiker oder klassische Ensembles, ob Weltmusiker oder DJs mit einem Faible für Klassik, ob Chöre oder Kammermusik: Ihnen allen bietet sich die Möglichkeit, im Februar und März 2021 im Konzerthaus am Gendarmenmarkt aufzutreten. Mit der Aktion "Freie Räume für Freie Szene" stellt das Konzerthaus mehrere Bühnen mietfrei zur Verfügung. Kapazitäten gibt es unter anderem wegen pandemiebedingter Absagen.



Am 4. Februar könne voraussichtlich das erste Konzert stattfinden, kündigte Intendant Sebastian Nordmann an. Zehn Veranstaltungen sollen es demnach im Februar werden, im März kämen dann in der "Black Box" im Werner-Otto-Saal zweimal eine Woche hinzu. Dort könnten inszenierte Konzerte erst geprobt werden und dann zur Aufführung kommen, so Nordmann: "Wir alle wollen dafür Sorge tragen, dass es nach der Corona-Zeit genauso viele Künstlerinnen und Künstler noch gibt - und darum müssen wir uns jetzt kümmern und nicht erst danach."