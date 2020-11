Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe ist für gut 100 Musiker angelegt. Nun waren in der Leipziger Nikolaikirche nur fünf Solisten und ein Dutzend Orchestermusiker anwesend - doch die bekamen Unterstützung aus aller Welt, in einem fein abgestimmten Mitsing-Event, findet Hans Ackermann

Doch für die Corona-Version der Messe hatte das Leipziger Bach-Archiv bereits im Juni Sängerinnen und Sänger aus aller Welt aufgerufen, per Mitsing-Video an der Aufführung des großen geistlichen Werkes teilzunehmen.

Solisten, ein großer Chor, dazu ein Orchester - normalerweise sind bei Aufführungen von Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe gut 100 Menschen beteiligt. Die Zahl wurde am Sonntag bei einem Livestream aus der Leipziger Nikolaikirche sogar noch überboten - obwohl in der Kirche nur fünf Sänger und ein Dutzend Orchestermusiker anwesend waren.

Aus aller Welt haben Sängerinnen und Sänger ihre Mitsing-Videos nach Leipzig geschickt. Die Kommentarspalte neben dem Stream quillt fast über in den gut 100 Minuten, die das Konzert dauert. Grüße aus dem kanadischen Ottawa, aus London, Tokio und Kapstadt, aus Florida und Uruguay.

Die ersten Takte des "Kyrie" singen die Solisten in der Leipziger Nikolaikirche noch allein, dann teilt sich der Bildschirm in immer kleinere Quadrate. Mehr als 20 virtuelle Choristen stimmen auf diese Weise ein. Später kommt ein Vokalensemble aus Asien ins Bild - "Bachfest Malaysia" steht auf den T-Shirts dieser sichtlich begeisterten Bach-Interpreten.

Im "Gloria", dem zweiten Teil der Messe, sieht man auf dem Bildschirm dann zwei berühmte Leipziger Kirchenräume gleichzeitig: in der Großaufnahme die Musiker in der Nikolaikirche, dazu als Bild im Bild einen Solisten-Chor aus der Leipziger Thomaskirche. Beim "Sanctus", dem dritten Teil der Messe, singt dann der Chor der Georgenkirche in Eisennach, ein Gruß aus Bachs Geburtsstadt.

