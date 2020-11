Unter "#freeMAHLER - was die Erde uns erzählt" – hat das Berliner "Stegreif.orchester" ein interaktives Online-Konzert veranstaltet. Mehr als 200 Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Bildschirm zugeschaut und mitgemacht. Von Hans Ackermann

Am Anfang noch ganz original, mit Fagott und Klarinette, spielt das Stegreif.orchester ein Thema aus Gustav Mahlers Sinfonie Nummer 3 . Doch dann setzt auch schon die "stilistische Befreiung" ein, verwandelt sich die spätromantische Melodie in zeitgenössischen Jazz.

Gut 200 Zuschauerinnen und Zuschauer haben vor ihren Webcams Platz genommen, sollen es sich dort "gemütlich machen", wie de Marco sagt, bevor er zu einer kleinen gemeinsamen "Übung" aufruft. "Damit wir nochmal kurz spüren, dass wir wirklich alle gerade in einem Raum sind, möchte ich mit allen Menschen hier im Saal, sowie allen Menschen in den Zimmern und Zoom-Kästchen drei gemeinsame Atemzüge nehmen."

Auf dem Bildschirm atmen nun die Musikerinnen und Musiker des Orchesters und auch in den kleinen Bildausschnitten darüber nehmen die meisten Zuschauer dieses Mitmachangebot gern an - und sind auf diese Weise sofort in das Konzertgeschehen integriert. Insgesamt werden an diesem Abend vier Sätze gespielt, zusammengestellt ist das Programm allerdings aus verschieden Mahler-Sinfonien sowie Liedern des 1911 gestorbenen Komponisten.