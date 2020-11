Bild: dpa/Jens Kalaene

Kritik | Stummfilm-Pianist Graf von Bothmer - Die Leinwand im Blick

10.11.20 | 08:37 Uhr

Mit "Panzerkreuzer Potemkin" hat Regisseur Sergei Eisenstein 1925 Filmgeschichte geschrieben. Am Montag wurde der Stummfilm im Stream aus dem Berliner Lido gezeigt - die großen Emotionen machte dabei Pianist Stephan Graf von Bothmer hörbar. Von Hans Ackermann

Auf die eigenen Kameraden schießen - wie es der zaristische Kapitän an Bord der "Potemkin" befiehlt? Oder sich der Meuterei der Matrosen anschließen? Mit bedrohlichen Akkorden und einer fragenden Melodie hält Pianist Stephan von Bothmer die Spannung in dieser Szene minutenlang hoch. Bis die Männer der Schiffswache schließlich ihre Gewehre sinken lassen und sich mit den Matrosen verbünden. Nun schlägt die Stimmung um, Revolution liegt in der Luft. Das Klavier wechselt vom bedrohlichen Stakkato, Bothmer schlägt auf seinem Konzertflügel dazu kämpferische Töne an.

Meisterhafte Montagetechnik

Ein Matrose ist am Ende dieser Auseinandersetzung aber doch tot, von skrupellosen Offizieren niedergestreckt, die dafür nun von den aufgebrachten Matrosen allesamt über Bord geworfen werden. Sollen sie dort doch die "Würmer füttern", wie es im eingeblendeten Zwischentitel heisst. Regisseur Sergei Eisenstein zeigt dazu noch einmal dasselbe Gewimmel von Maden, die sich einige Szenen zuvor in der Kombüse des Kriegsschiffes getummelt hatten, auf dem verdorbenen Speck für die Matrosen. Ein und dasselbe Bild in einem veränderten Zusammenhang - die "Maden" sind nur eine von vielen meisterhaften Montagen, mit denen der Film 95 Jahre nach der Premiere im Moskauer Bolschoi-Theater die Cineasten begeistert. Mit "Panzerkreuzer Potemkin" ist Regisseur Eisenstein 1925 ein cineastisches Meisterwerk gelungen. Gedacht war er als als bolschewistischer Propagandafilm: Aus Protest gegen die schlechte Verpflegung an Bord entwickelt sich 1905 auf einem russischen Kriegsschiff ein Matrosenaufstand. Am Montagabend war der legendäre Stummfilm im Stream aus dem Berliner Lido zu sehen, live am Klavier spielte Stephan Graf von Bothmer dazu die Filmmusik.

Aufwändige Bilder

Leinwand und Pianist werden an diesem Abend von zwei getrennten Kameras aufgenommen, die unterschiedlichen Einstellungen aufwändig gemischt. So sieht man im Livestream auf dem Bildschirm rechts oben den Film, links unten zugleich den Pianisten. Seine beiden unermüdlichen Hände bearbeiten die Tastatur; wenn ihn die Kamera dann hin und wieder auch von vorn aufnimmt, zeigt sich, dass von Bothmer die Leinwand keine Sekunde aus den Augen lässt.

Vor allem wenn sich dort eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte entwickelt: Beim Massaker auf der "Potemkinschen Treppe" ist eines der vielen Opfern zaristischer Gewehrkugeln auch eine Mutter mit einem kleinen Kind. Die Frau fällt zu Boden, dabei entgleitet ihr ein hölzerner Kinderwagen. Unerträgliche Spannung baut sich nun auf, wenn der Wagen mit dem Baby die Treppe hinunterpoltert. Eine in vielen Filmen zitierte Szene, die bei Eisenstein kein glückliches Ende nimmt - während das Kind in Brian De Palmas Mafiafilm "The Untouchables - Die Unbestechlichen" zwar auch bedrohlich die Treppe des Bahnhofs von Chicago hinunterrattert, der Wagen aber in letzter Sekunde von FBI-Männern aufgefangen werden kann.

Ein Stil aus der Filmszene auf der "Potemkischen Treppe"

Hochspannung mit Happy End

Für die Hochspannung dieser Szene wechselt der Pianist von sonst oft tiefen Tönen in das höchste Register seines Flügels - wunderbar kreischende Musik, wie man sie auch aus Hitchcocks "Psycho" kennt. So wie dort gönnt auch Eisensteins Film mit Bothmers Musik den Zuschauern in den gut 75 Minuten nur wenige Ruhepausen. Schnell ist für die Matrosen der "Potemkin" eine kurze Nacht an Bord vorbei, in der Morgendämmerung taucht am Horizont schon die gesamte Flotte des Zaren auf. Das mächtige Drillingsgeschütz des Panzerkreuzers wird geladen - aber am Ende nicht abgefeuert.



Stattdessen verbrüdern sich die revolutionären Matrosen mit den Seemännern des Zaren und feiern diese Solidarität - ein bolschewistisches Happy End, das der vorzügliche Stummfilmpianist Stephan Graf von Bothmer spätromantisch im Stil eines Tschaikowsky-Klavierkonzerts ausklingen lässt.