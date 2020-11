Im Zentrum des diesjährigen Jazzfests steht die Verbindung der Szenen in Berlin und in New York. In beiden zu Hause sind Jim Black und Liz Kosack – und beide haben eine klare Haltung zu den Präsidentschaftswahlen in den USA. Von Ute Büsing

Der 53-jährige Virtuose und kreative Individualist ist in ständig wechselnden Formationen als Team-Player geschätzt. Beim Jazzfest Berlin tritt er gleich dreifach auf: mit seinem Trio, mit Monk Witch’n’Monk(dem Tribut an Thelonious Monk) und mit der experimentellen Formation Meow!. "Aus allen diesen Einflüssen versuche ich, etwas Persönliches für hier und heute zu machen, dieser wunderbaren Musikgeschichte ein weiteres Kapitel hinzuzufügen."

Das Jazzfest Berlin 2020 (05-11.11.) findet digital statt: Es wird live im Radio übertragen und im Web als Video kostenfrei gestreamt: auf ARTE Concert und auf Berliner Festspiele on Demand . Außerdem abrufbar ist der Livestream auf den Websites der ARD-Hörfunkanstalten und der Partner in den USA – des Roulette in New York, des Experimental Sound Studio in Chicago und des US-weiten Jazzsenders WBGO als neuem Medienpartner.

In Boston aufgewachsen, kam Jim Black in den 1990er Jahren in die damals florierende Jazzszene von New York City und ließ sich in Brooklyn nieder. Gerne und voller Nostalgie erinnert er sich an die Boom-Jahre im Umfeld des innovativen Downtown-Jazzclubs Knitting Factory. Seit sieben Jahren pendelt er zwischen New York und Berlin. Anfang dieses Jahres ist er dann ganz an die Spree gezogen.

Als Einschnitt empfand er die Anschläge vom 11. September 2001. Danach habe sich die Situation in New York zum Negativen verändert, sagt Black. "Der Immobilienmarkt hat alles dominiert, Clubs wurden geschlossen. Statt uns Musiker für Gigs zu bezahlen, sollten wir mit dem Hut rumgehen."

Schon immer verdiente Black seine New Yorker Miete auf Tour in Europa. Da war es nur konsequent, ganz in die Berliner Szene einzutauchen, die er als ebenso vibrierend und innovativ empfindet wie die New Yorker.