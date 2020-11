Neben Kunstwerken auf der Berliner Museumsinsel sind offenbar weitere Kunstwerke in Deutschland durch Ölattacken beschädigt worden. Wie die Wochenzeitung "Die Zeit" und der Deutschlandfunk am Donnerstag berichteten, gab es im September einen ähnlichen Vorfall in Schloss Cecilienhof in Potsdam und zuvor bereits auf der Wewelsburg bei Paderborn.