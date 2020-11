Autismus hat vielfältige Ausdrucksformen und ein großes Spektrum. Er kann Hindernis, aber auch Bereicherung sein. Das Theater Thikwa macht aus der Auseinandersetzung mit Autismus "ein ernsthaft leichtes Break-Beat-Oratorium des Daseins“, so kündigt es das Stück jedenfalls an.

Wie andere Berliner Theater auch, egal ob groß oder klein, leidet Thikwa am Corona-Lockdown, beziehungsweise dem ständigen Hin und Her zwischen Öffnung und Schließung. Strikte Hygienemaßnahmen werden nicht nur in der Werkstatt, sondern auch während der Proben des Theaters für Menschen mit Behinderung eingehalten. Strenger als andernorts sind sie aber nicht, wie Max Edgar Freitag und Gerd Hartmann erzählen.

Das Ensemble war froh, "Vertigo" wenigstens Premieren-reif durchproben zu dürfen. Doch es schmerzt natürlich, die fertige Produktion erstmal "auf Eis zu legen", wie es Regisseur Gerd Hartmann sagt, oder "in den Brutkasten zu stecken", wie es Max Edgar Freitag formuliert: "Da reift sie jetzt heran, bis die Familie sie abholen kommt!"



Dass Thikwa jetzt weiter mindestens bis Anfang des kommenden Jahres fürs Publikum, also die erweiterte Familie der Freunde des Hauses, geschlossen bleibt, schmerzt alle Beteiligten. So viele Produktionen sind längst in der Pipeline. Wenigstens wollen sie "Vertigo" jetzt als Online-Premiere zeigen: nämlich am 12. Dezember um 20 Uhr. Die Zugangsdaten dafür gibt es über die Thikwa-Website.