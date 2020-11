Berlin im Sommer 1936: Die Stadt ist im Olympia-Fieber. Weiße Fahnen mit bunten Ringen wehen mit Hakenkreuzflaggen um die Wette. Im Olympischen Dorf herrschen Lagerfeuerstimmung und internationales Flair. Sogar die USA, die kurz zuvor noch mit dem Boykott der Spiele gedroht hatten, haben ihre Sportler nach Berlin geschickt. Die Welt ist zu Gast bei den Nazis und damit Teil der Propagandaschlacht. Die Schaukästen mit der "Stürmer"-Hetze wurden abmontiert, judenfeindliche Schilder ebenso. Hitler-Deutschland gibt sich weltoffen. So wundert sich der US-Gangster Abraham Goldstein, der für Geschäfte nach Berlin zurückkehrt, über die ungewohnte Freundlichkeit.

"Einer Freundlichkeit, die zu Berlin nicht so recht passen wollte, nicht zu dem Berlin, von dem sie sich daheim in den Staaten erzählten. Von einer Stadt, in der die Regierung einen unverhohlenen, offenen Antisemitismus pflege, in der man als Jude nicht mehr arbeiten, nicht mehr leben, nicht mehr atmen könne. Davon hatte Abraham Goldstein bislang nichts gemerkt, im Gegenteil. Alle Berliner, alle Deutschen, ja selbst der Zollbeamte in Hamburg, hatten ihn, trotz des offenkundig jüdischen Namens in seinem Pass, mit nichts als ausgesuchter Höflichkeit behandelt."