Ein Kammerspiel: "Geschlossene Gesellschaft" | Bild: rbb/DRA/Gerd Platow

In der DDR dreht Mueller-Stahl zahlreiche Filme, wie beispielsweise "Geschlossene Gesellschaft" (1978). Der Film über ein DDR-Vorzeige-Ehepaar in der Krise verschwand aufgrund seiner subtilen Gesellschaftskritik nach der Erstausstrahlung im Archiv. Es war seine letzte Produktion vor seiner Ausreise in den Westen. Mueller-Stahl hatte 1976 den offenen Brief gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann unterzeichnet und wurde daraufhin nur noch selten engagiert.