Die 71. Berlinale soll nach einem Medienbericht im kommenden Jahr zunächst nur online stattfinden, und auch nur für die Filmbranche. Termin sei Anfang März, berichtete das US-Branchenblatt "Variety" am Mittwochabend. Geplant seien digitale Filmvorführungen für den European Film Market.



Anfang Juni sollen dann in einem "Mini-Festival" eine Reihe von Weltpremieren in Berlin gezeigt werden - in der Hoffnung, dass wieder Zuschauer in die Kinos gelassen werden. Ob es einen Bären-Wettbewerb gibt, sei noch unklar.