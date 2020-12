Die Intendantin der Berliner Philharmoniker, Andrea Zietzschmann, bleibt weitere drei Jahre im Amt.

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) teilte am Montag mit, die Stiftung Berliner Philharmoniker habe der Vertragsverlängerung bis 2025 frühzeitig zugestimmt. Damit solle in herausfordernden Zeiten Kontinuität und Stabilität an der Spitze des Orchesters gesichert werden.