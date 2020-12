dpa/Fabian Sommer Audio: Inforadio | 15.12.2020 | Interview mit Hartmut Dorgerloh | Bild: dpa/Fabian Sommer

Interview | Eröffnung Humboldt-Forum - "Dieses Haus hat ganz viele Überraschungen"

16.12.20 | 07:50 Uhr

Immer wieder hatte sich die Eröffnung des Humboldt-Forums verschoben. Am Mittwoch ist es so weit, wenn auch nur online. Generalintendant Hartmut Dorgerloh über Debatten, Entscheidungen und einen öffentlichen Ort, der auf sein Publikum wartet.

rbb: Herr Dorgerloh, das Humboldt-Forum eröffnet endlich – allerdings nur digital. Hartmut Dorgerloh: Das ist die bittere Pille. Aber wir reihen uns ein in die Reihe der Kultureinrichtungen, die alle darauf warten, dass sie hoffentlich bald wieder ihr Publikum begrüßen können. Also das Humboldt-Forum ist startklar. Die Eröffnung hat sich einige Male verschoben, und sie wurde immer ein bisschen mehr abgespeckt. Erst sollte alles eröffnet werden, dann peu à peu. Vor drei, dreieinhalb Jahren haben die Gründungsintendanten die – wie ich finde – richtige Entscheidung getroffen, dass man in Phasen eröffnet. Denn das Haus ist riesig. Und was wir jetzt schon anbieten können, ist mehr, als man bei einem einzigen Besuch schaffen kann. Zwei Etagen von vier sind fertig plus der Keller.

Und: Es ist nicht nur ein Ausstellungshaus. Es ist auch ein Veranstaltungshaus mit Diskussionen, Musik, Theater, Film, Literatur. Wenn wir wirklich eine internationale Dialogplattform werden wollen, reicht es nicht, schöne Stücke und interessante Ausstellungen zu zeigen. Wichtig ist jetzt, dass wir keine Baustelle mehr sind. Jetzt sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Exponate aus Dahlem einziehen können. Damit werden wir wie geplant im Januar beginnen. Das heißt, die Kollegen der Staatlichen Museen bringen die Schätze des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst ins Humboldt-Forum. Im Spätsommer wird der erste Teil und Ende 2021, Anfang 2022, der zweite Teil in den oberen Etagen aufgemacht. Dann hat man das ganze Haus. Und dann hoffen wir auf ein Publikum, das nicht nur aus der Region kommt, sondern hoffentlich bald wieder aus der ganzen Welt.

Wie geht denn das zusammen: diese barocke, rekonstruierte Pracht und die funktionale, manchmal fast ernüchternde Innengestaltung. Rächt es sich nicht ein bisschen, dass man erst gesagt hat: Wir wollen ein Schloss rekonstruieren in weiten Teilen. Und dann erst: Was soll denn nun rein? Ich will in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass eine ziemlich überwältigende Mehrheit fraktionsübergreifend 2002 im deutschen Bundestag entschieden hat: Wir wollen in der Mitte unserer neuen, alten Hauptstadt einen Bau in der Kubatur des Berliner Schlosses und auch mit rekonstruierten Fassaden. Das war die Aufgabenstellung für den Wettbewerb, den Franco Stella 2008 gewonnen hat. Dem ging eine zehnjährige Debatte voraus. Und ich bin sehr froh über Entscheidungen, die damals getroffen wurden. Etwa dass damals schon auf Vorschlag der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gesagt worden ist, es soll auf jeden Fall ein öffentliches Haus werden und kein kommerziell genutztes. Nicht nur ein Haus für politische Repräsentation, sondern ein Ort für uns alle. Ein Ort, der die Museumsinsel-Idee ins 21. Jahrhundert bringt, ein Ort für Wissenschaften, für die Kunst, auch ein Ort, der auf unsere Zeit reagiert. Und da ist das Haus geradezu perfekt. Denn wir brauchen einen Ort, wo wir uns darüber verständigen, wie wir in der Welt künftig miteinander leben und es miteinander aushalten wollen.

Lassen Sie uns über Raubkunst und die Benin-Bronzen reden. Sie sind ein gutes Beispiel für den Zündstoff, der unter dem Dach Humboldt-Forum herrscht. 3.000 dieser Bronzen brachten britische Truppen 1897 im Zuge der Eroberung des Königreichs Benin, dem heutigen Nigeria, an sich. Rund 400 davon sind in den Ethnologischen Museen in Dahlem. Seit einiger Zeit gibt es wieder Rückgabe-Forderungen. Wie wollen Sie sich seitens des Humboldt-Forums da verhalten? Das ist ein zentrales und sehr wichtiges Thema für das Haus. Wir sind eine Akteurs-Gemeinschaft. Neben den Berliner Partnern Stadtmuseum und Humboldt-Universität ist die Sammlung der Staatlichen Museen der zentrale Mitakteur im Haus. Insofern liegt die Entscheidung, was ausgestellt wird, und wie es ausgestellt wird, primär bei den Staatlichen Museen. Aber natürlich sind wir in der Gesamtverantwortung für ein einheitliches Programm und eine einheitliche Haltung in intensiven Gesprächen mit den Kollegen der Berliner Museen. Wie sieht das konkret aus? Unsere Aufgabe als Humboldt Forum besteht vor allen Dingen darin, Hintergründe, unterschiedliche Positionen, nicht nur zu den Benin-Bronzen, zu thematisieren. Es ist ganz klar: Die werden nicht so ausgestellt werden können, wie man das vor zehn Jahren vielleicht mal geplant hat. In Zusammenarbeit mit Partnern in Nigeria sind die Staatlichen Museen, andere deutsche und internationale Sammlungen in intensiven Gesprächen. Schon bei der Eröffnungsausstellung wird es nicht so präsentiert werden können wie in Dahlem.

Bei den Benin-Bronzen gibt es aktuell Rückgabeforderungen. Ich gehe davon aus, es wird auch Rückgaben geben. Aber die Frage ist auch: Werden die dann wieder zurückgeliehen nach Berlin oder anderswohin? Soweit ich die Diskussionen verfolge, haben auch Länder wie Nigeria ein Interesse daran, dass etwa afrikanische Kunst nicht nur in Afrika gezeigt wird. Das wird ein ziemlich dynamischer Prozess sein. Auf jeden Fall kann man sie nicht einfach so ausstellen und so tun, als hätten sie keine Geschichte. Und die ist in dem Fall ganz klar Raubkunst. Dazu haben sich auch Bund und Länder klar positioniert. Und daraus werden sich auch Entscheidung ableiten.

Insgesamt gesehen hatten Sie beim Humboldt-Forum mit vielen Konflikten zu kämpfen, etwa um das Kreuz auf der Kuppel mit der umstrittenen Inschrift. Hätten Sie das gedacht, als Sie im Juni 2018 ihr Amt antraten? Also, ich habe mir nicht alle Probleme gewünscht. Aber dass das keine einfache Unternehmung ist, war schon klar. Und das reizt natürlich auch. Also ich habe unglaublich viel gelernt. Wird das Humboldt-Forum ein Platz werden, wo nicht nur die Berliner, nicht nur die Deutschen, sich mit ihrer Geschichte auseinandersetzen können, sondern auch die Welt zu Gast sein kann? Wir hoffen sehr, dass der Berlin-Tourismus wieder losgeht, und dass Menschen aus der ganzen Welt kommen. Es war eine gute Entscheidung gewesen, zu sagen: Wir probieren mal drei Jahre ohne Eintritt. Man kann einfach so reingehen, man fährt hoch und geht vielleicht nur aufs Dach, macht ein Selfie von oben, denn der Blick ist spektakulär. Man geht aber dann vielleicht runter, und dann ist man auf einmal in Indonesien, oder man ist in Mexiko. Dieses Haus hat ganz viele Überraschungen, und es muss wirklich entdeckt werden.

Gibt es denn jetzt einen Fahrplan für die weitere Öffnung? Das hängt von unser aller Verhalten ab, von den Entscheidungen des Senats. Sobald Museen wieder öffnen können, ist das Humboldt-Forum mit am Start. Dann werden wir mit den Partnern beschließen, in welcher Reihenfolge wir öffnen. Das wird sich dann nicht mehr über Wochen hinziehen. Und wir hoffen, dass wir irgendwann richtig gemeinsam feiern können. Denn alle, die jetzt da schon seit Jahren an diesem Projekt tätig sind, wollen natürlich mal kommen. Aber das Wichtigste neben allen Beteiligten ist einfach das Publikum. Denn es ist ein öffentlicher Ort, und das muss er auch werden. Vielen Dank für das Gespräch.

