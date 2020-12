"Ich finde ganz wichtig, dass man in diesem Haus die Geschichte des Ortes nicht in irgendeiner Ecke abhandelt, sondern dass man sich überall im Haus damit beschäftigt", sagt Alfred Hagemann. Er ist Bereichsleiter für die "Geschichte des Ortes im Humboldt-Forum" – ein etwas sperriger Titel, denn es geht der Abteilung nie nur um das Schloss, sondern um alle Ereignisse und Gebäude, die seit 850 Jahren hier zu finden sind.

Politischer Anspruch, aber auch gesellschaftliche Kritik bündeln sich an diesen Ort. Das heißt für die Kuratorin Judith Prokasky "neubauen und umbauen. Die ständigen Umnutzungen im Sinne der politischen Repräsentation sind das Beständige. Und das geht bis in die Gegenwart, auch das Humboldt-Forum ist ja ein Ort politischer Repräsentation."

Brandenburgs Kurfürst Friedrich III., der spätere preußische König, ließ den Komplex zwischen 1698 und 1713 nach Plänen des Architekten und Bildhauers Andreas Schlüter zum barocken Schloss umbauen. Das Schloss mit der nachgeschaffenen Fassade sollte den anderen europäischen Mächten um 1700 zeigen: Brandenburg-Preußen will nicht in der zweiten Reihe stehen. Bis zum Ende der Kaiserzeit 1918 war es Stadtschloss der Hohenzollern.

Südlich mit dem Schloss verbunden, stand hier einst ein Dominikanerkloster, das von erster wirtschaftlicher Blüte der Region zeugte. Friedrich der Große ließ es abreißen. Die Fundamente sind ebenfalls im Kellergeschoss des Humboldt-Forums zu besichtigen. Dort finden sich auch Spuren späterer Innovationen wie die Reste einer Niederdruckdampfheizung, die zwischen 1896 und 1905 in den Nordteil des Westflügels eingebaut wurde. Um 1900 ist das Berliner Schloss technisch State of the Art.

Diese ganze Geschichte des Ortes zu erzählen, ist für die Museumsmacher Herausforderung und Geschenk zugleich. Wo Bilddokumente über lange Zeiten hinweg nur die repräsentative Seite des Areals zeigen, haben Ausgrabungen das materielle Leben freigelegt. Alfred Hagemann steht vor einer Vitrine mit Grabungsfunden im Keller: "Diese Spinnwirtel [Handspindel. Anm. d. Red.] erzählen von dem Alltagsleben der ersten Siedler, die an der Spree eine Stadt gründeten. Und dann schleichen sich in das Fundmaterial zunehmend repräsentativere Dinge ein, hier diese Fayencen mit einem brandenburgischen Wappen."

Ein 14-minütiger Überblick als Videoinstallation in einem betonsichtigen Raum des Humboldt Forums erzählt von immer neuen Konstruktionen der Vergangenheit. "Man könnte natürlich an diesem Ort die ganze Geschichte Preußens, ganz Deutschlands erzählen, aber wir können jetzt nicht das Deutsche Historische Museum sein", sagt Alfred Hagemann.

Ein Vierteljahrhundert später wurde der Palast der Republik an dieser Stelle gebaut. "Diese Beleuchtung, all die Lampen hier, das ist wunderschön, überwältigend", – sagte ein Besucher bei der der Eröffnung 1976. Das Gebäude war eine bewusste Abkehr vom Schlossgrundriss. Aber Mischnutzung gab es auch hier. Der Palast war Kulturhaus, Jugendtreff, aber auch der Ort eines Parlaments, das sich erst 1990 Bedeutung erkämpft. Eine originale gläserne Urne erinnert im Neubau daran.

Ideologisch umkämpft war das Haus vor allem in und nach dem Ersten Weltkrieg. Von hier aus richtete der Kaiser seine Appelle an die Bevölkerung, hier versammelten sich Protestierende, rief Arbeiterführer Karl Liebknecht 1918 die sozialistische Republik aus.

Viel ist in den letzten Jahrzehnten über das Schloss als Mitte der Stadt Berlin räsoniert worden. Als räumlicher Ankerpunkt ist dies nun wieder erlebbar, aber auch als ideeller? So wie Walter Ulbricht 1950 den Abriss als Siegesgeste überhöht, betonen Aufbaubefürworter, etwa 1990 der Publizist Joachim Fest, im Wiedererstehen das Scheitern der östlichen Herrschaftsidee. 2002 entscheidet der Deutsche Bundestag für die Wiederherstellung der Originalfassaden an drei Seiten. Die Ruine des Palastes bekommt danach noch einmal große Aufmerksamkeit: Auf dem Dach steht in großen Buchstaben "Zweifel". Innen nutzen Künstlerinnen und Künstler den Ort für außergewöhnliche Projekte." Repräsentativer Anspruch und gesellschaftliche Kritik: Das neue Humboldt-Forum will beides vereinen. Die streitbare Geschichte am Ort des alten Spreeübergangs geht weiter.