2002 beschloss der Deutsche Bundestag mit einer fraktionsübergreifenden Mehrheit den Wiederaufbau des Berliner Schlosses als Humboldt-Forum – einem Museums-, Wissens- und Begegnungszentrum. In seinen drei Barockfassaden und mit dem Schlüterhof sollte es wiedererstehen, mit überwiegend neuzeitlich gestaltetem Interieur, so wünschte es sich ein Teil der Abgeordneten. Die anderen wollten die Gestaltung offen lassen.

Dann der Siegerentwurf des italienischen Architekten Franco Stella : drei Seiten der Außenfassade als originalgetreuer Nachbau des Preußenschlosses mit Originalskulpturen, nur an einer Seite zur Spree hin moderne Architektur. Manche fanden das genial, andere unmöglich. Ein Museum, das sich den Kulturen der Welt widmet, in einem Außenkleid, das die schlimmsten Zeiten des deutschen Kolonialismus repräsentiert? Geht gar nicht, so der Vorwurf.

Extra viel gestritten wurde und wird über die weithin sichtbare Kuppel mit dem vergoldeten Kreuz nach historischem Vorbild. Auf Rundumschrift in goldenen Lettern steht ein von König Friedrich Wilhelm IV verfasster Spruch: "Es ist kein ander Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu, zu Ehren des Vaters, daß im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind."

Zwar lässt sich der Spruch in seiner Gänze nur schwer entziffern. Doch er repräsentiert – ebenso wie das Kreuz – den Anspruch des Christentums, die überlegene Religion zu sein. Das passe, so die Kritik, gar nicht zum Gedanken der Diversität und kulturellen Vielfalt, die das Humboldtforum repräsentieren soll.

Und last but not least: Auch der Einzug des ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst aus Dahlem in ein rekonstruiertes Preußenschloss stößt manchen sauer auf. Es sei eine Manifestation des Kolonialismus und der Weltsicht von damals, wo viele kulturell bedeutende Gegenstände einfach eben mal mitgenommen wurden. Nicht nur aus den wenigen deutschen Kolonien, auch von den Expeditionen. Da können die Museumsmacher noch so oft beteuern, dass sie mit den Herkunftsgesellschaften der Objekte in Kontakt sind und an einer gemeinsamen Aufarbeitung arbeiten. Manche wollen es einfach nicht glauben