Harte Drogen, Sex, Abstürze, Gewalt: Die Jugenderinnerungen von Christiane Felscherinow schockierten durch das Buch "Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" in den 1970er Jahren die BRD. 1980 gelang Uli Edel ein Scoop, als David Bowie einen Live-Auftritt für die Verfilmung freigab. Nun hat sich Amazon Prime der Geschichte angenommen. Am 19. Februar soll dort eine achtteilige Serie über die tragischen Geschichten rund um Kinderstrich im Herzen West-Berlins beleuchten, wie die Produktionsfirma Constantin Television am Donnerstag mitteilte.

Während die Produzenten zu den Top-Stars ihres Faches in Deutschland gehören - Oliver Berben ("Terror - Ihr Urteil", "Der Wagner-Clan. Eine Familiengeschichte." und Sophie von Uslar ("Mitten in Deutschland - NSU") hat Amazon die jugendlichen Hauptfiguren durchgehend mit Newcomern besetzt. Hauptdarstellerin Jana McKinnon dürfte bisher nur ausgewiesenen Filminteressierten etwas sagen. Auf ihrer Vita finden sich bisher unter anderem Nebenrollen in einer "Tatort"-Folge oder einer Episodenrolle der ZDF-Serie "Dunkelstadt".