Livestream am Silvesterabend

Sonne, Spanien, Südamerika. Das klingt heiter, nach Aufbruch, nach Sommer-Glück. Aber in diesem Jahr ist das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker anders. Nicht nur, weil das Publikum im Saal fehlt. Der Chefdirigent Kirill Petrenko erinnert daran, dass gerade in jener Zeit, in der Spanien oder auch Südamerika vom Virus so gebeutelt waren und sind, die Stimmung hin und wieder melancholischer sein könnte. "Dieses Silvesterkonzert wird ein bisschen anders, es wird nachdenklicher, es ist wichtig, dass man ein bisschen Sensibilität zeigt. Es werden ein paar tristere Töne zu hören sein, als wir uns das immer beim Silvesterkonzert gewohnt sind."

Zum Konzertabend gehört das "Concierto di Aranjuez" von Joaquín Rodrigo mit dem phantastischen, sehr telegenen Stargitarristen Pablo Sáinz-Villegas. Für den Geiger und Orchestersprecher Stanley Dodds passt dieses berühmte Werk perfekt, wenn er sich an das Jahr 2020 und den ersten Lockdown erinnert. "Da erlebten wir einen großen Schock, Hoffnungslosigkeit und Trauer. Wenn wir das Gitarrenkonzert von Rodrigo spielen und den zweiten Satz, das ist das Lamentoso, das Lamentieren, das Klagen, glaube ich: Mehr kann man über die Trauer in diesem Jahr nicht sagen, als in diesem Satz zum Ausdruck kommt."

Für jeden Moment auf der Bühne, um zu musizieren, seien sie alle sehr dankbar. "Wir wissen, das ist in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Wir freuen uns, dass wir ein breites Publikum zu Hause erreichen können und hoffentlich ein bisschen Freude in die Silvesternacht mitgeben können", so Dodds.