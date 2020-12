Getanzt wird im Wintergarten erst ganz am Ende des Konzertes - allerdings kein klassischer Tango, sondern "Desde el alma", also "Aus der Seele" - ein berühmter Tango-Walzer im Sechsachteltakt, komponiert im Jahr 1911.

Das Quartett sei "a great orchestra" schreibt eine Zuschauerin aus Übersee in der stark frequentierten Kommentarspalte des Streams. Und sie hat recht: Hier ist ein kleines, dabei wahrlich großes "Tango-Orchester" am Werk, in dem die vier Musikerinnen und Musiker alles aus ihren Instrumenten herausholen. Neben der Geigerin Susanne Cordula Welsch überzeugen die niederländische Pianistin Judy Ruks, am Kontrabass Anna-Maria Huhn und mit feinen Tönen aus dem Balginstrument der Bandoneonist Michael Dolak.