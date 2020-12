Früher "Kassengift", heute Verkaufsargument: Das Thema Klimawandel nimmt auch in der Literatur einen immer größeren Stellenwert ein. Im Literaturhaus Berlin startet daher am Freitag ein erstes "Climate Fiction Festival". Von Ute Büsing

Das hat es weltweit noch nie gegeben: ein mehrtägiges europäisches Literaturfestival, das sich ausschließlich der Klimakrise widmet. Aber was sind eigentlich die Kriterien für "Climate Fiction" - oder "CliFi" - wie das Noch-nicht-Genre abgekürzt heißt? Kurator Martin Zähringer nennt "die ernsthafte literarische Auseinandersetzung mit Klimawandel, beziehungsweise Klimakrise, in allen Gestaltungsformen - sowohl als Dystopie, als auch als Utopie."

Ältere können sich vielleicht noch an die "Öko-Poesie" im Zuge der Auseinandersetzungen um Atomkraftwerke in den 80er Jahren erinnern. Stark angezogen hat zuletzt das verwandte "Nature Writing". Vorreiter für "CliFi" waren amerikanische Science-Fiction-Autoren - aber Climate Fiction umfasst viel mehr als nur Science Fiction: vom literarischen Bericht übers Gedicht bis zum Krimi und zum Öko-Thriller.

Als Erfinder des deutschen Öko-Thrillers gilt der Journalist Dirk C. Fleck, der sich bereits 1992 mit dem Treibhauseffekt und der Ölindustrie beschäftigte und ein Jahr später mit der Dystopie "Go! Die Ökodiktatur" nachlegte. Später wandte er sich mit seinen "Tahiti"-Romanen der Utopie einer gleichberechtigten, fairen Gesellschaft zu.

Die Auseinandersetzung mit internationalen Positionen zur Klimakrise hat Martin Zähringer schon lange beschäftigt und zu vielfältigen Veröffentlichungen geführt. Er ist fasziniert davon "wie im anglophonen Raum schon lange mit dem Begriff 'Climate Fiction' für ein neues Genre operiert wird" und wünscht sich auch hierzulande, "einen Zusammenhang herzustellen". Früher, so merkt Martin Zähringer an, galt ein Buchcover-Aufdruck wie "Klimawandel" oder "Klimakrise" als "Kassengift". "Heute hat sich dieses Label zum Verkaufsargument emanzipiert", sagt er und immer mehr Schriftsteller wenden sich brennenden ökologischen Fragen zu.

Einen "Paradigmenwechsel in der Literatur" sieht auch der Berliner Schriftsteller und Dramaturg John von Düffel. Der begeisterte Schwimmer beschäftigt sich in Prosa und Sachbüchern schon immer mit dem Wasser. In seinem neuen Roman "Der brennende See" verbindet er den Kampf ums Wasser jetzt mit den Generationen-Fragen, die Nachwachsende stellen: "Das reicht dann bis auf den Abendbrottisch: Was wird gegessen und welchen ökologischen Fußabdruck hinterlässt man beim Einkaufen?"

John von Düffel hat also den ersten Roman zur Generation "Fridays for Future" geschrieben. Darüber spricht er am Sonntag zum Abschluss des CliFi-Festivals. Gespeist ist der Roman auch aus gemeinsamen Demonstrationserfahrungen mit seiner eigenen 13-jährigen Tochter, die zufällig ebenso "Greta" heißt, wie die Speerspitze der Fridays-for-Future-Bewegung, Greta Thunberg. Dabei hat John von Düffel eine Analogie zu eigenen Anti-AKW-Demos erfahren und zugleich "den Druck, dass die Welt ein bisschen verkehrt geworden ist", weil die Jungen jetzt richten sollen, was die Alten versäumt haben.

Wegen Corona würden gerade andere brennende Probleme in den Hintergrund gedrängt, findet John von Düffel. Für ihn sei das Festival deshalb auch "ein Nadelstich, um die Klimakrisen-Diskussion zurückzuholen".