Mit dem "klassischen gefürchteten Mitmachtheater, das Leute auf die Bühne bugsiert, die das gar nicht wollen", haben Interrobangs Spielanlagen zu gesellschaftlich-relevanten Gegenständen - meist in den Sophiensälen uraufgeführt (zuletzt etwa "Philosophie Maschine", "Total Therapy"oder "Brot und Spiele") - ohnehin nichts zu tun, so Till Müller-Klug. Umso weniger bei der Online-Variante. Das Zoom-Publikum zuhause kann einfach nur entspannt zuschauen – mit-votieren, oder sogar eingreifen und dann auch im Bild sichtbar werden.

Seit zehn Jahren spielt das Kollektiv Interrobang mit "theatralen Gemeinschaften" und versucht auf seine Weise, partizipative Teilhabe als Demokratiemodell voranzutreiben. In installativen Theaterräumen schafft es Settings, die zum Mitmachen und tief Eintauchen in die Materie einladen - neudeutsch auch gerne "Immersion" genannt. Till Müller-Klug entstammt der postdramatischen Kaderschmiede für Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Ko-Regisseurin Nina Tecklenburg treibt neue Erzählpraktiken performend und schreibend voran und Lajos Talamonti gehört seit 1996 zu den treibenden Berliner Performance-Kräften ortsspezifischer und interaktiver Formate.

Schon vor den Corona-bedingten Streamings haben Interrobang mit hybriden Formen aus analogem Theaterspiel und neuer digitaler Medientechnik gearbeitet. So sehen sie in den durch Corona vorangetriebenen Übertragungs- und Mitwirkungstechniken auch eine Chance. "Wir fühlen uns hier in den Sophiensälen wie so eine Mischung aus Chaos Computerclub und Fernsehstudio", gesteht Till Müller-Klug lachend ein. "Ohne Improvisation geht noch gar nichts."