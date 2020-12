Paul-Heinz Dittrich, einer der wichtigsten Komponisten der ehemaligen DDR, ist am 28. Dezember im Alter von 90 Jahren in Berlin gestorben. Dies geht aus einer Mitteillung des Brandenburgischen Landtags vom Mittwoch hervor.

Der gebürtige Sachse studierte bei Fidelio F. Finke und Günther Ramin an der Hochschule für Musik Leipzig, und war Meisterschüler bei Rudolf Wagner-Régeny. Unter anderem leitete er bis 1963 das Ernst-Moritz-Arndt-Ensemble in Berlin.

Nach der Wende war er als Kompositionsprofessor an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" in Berlin und als Mitglied der Akademie der Künste eine markante Stimme der gesamtdeutschen Neuen Musik. Dittrich schrieb Orchester- und Kammermusik, Kantaten und Lieder. Unter anderem gründete der Komponist 1991 das Brandenburgische Colloquium Neue Musik an der Musikakademie Rheinsberg.

Ein umfassendes Archiv seiner Kompositionen befindet sich an der Akademie der Künste in Berlin.

Der am 4. Dezember 1930 im sächsichen Gornsdorf geborene Künstler lebte in Zeuthen und verstarb wenige Wochen nach seinem 90. Geburtstag in Berlin.