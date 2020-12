Bild: dpa/Daniel Reinhardt

90. Geburtstag von Armin Mueller-Stahl - Mit Minimalismus im Dienst der Rolle

17.12.20 | 10:19 Uhr

Einer der wenigen internationalen Schauspiel-Stars aus Deutschland feiert am Donnerstag seinen 90. Geburtstag: Armin Mueller-Stahl drehte in Hollywood und beeindruckte als Thomas Mann. Seine Karriere startete er, in Prenzlau aufgewachsen, bei der DEFA. Von Knut Elstermann

Am 17. Dezember feiert einer der wenigen internationalen Stars aus Deutschland seinen 90. Geburtstag, der große Charakterdarsteller Armin Mueller-Stahl. Schon die Zuschauerinnen und Zuschauer in der DDR wussten seine feinsinnige Darstellungskunst zu schätzen. Sein bloßes Erscheinen auf der Bühne, der Leinwand oder auf dem Bildschirm verwandelte mit einem Schlag die Szenerie, von ihm ging ein ungeheurer Sog aus. Ihn umgab eine verhaltene Aura von Abenteuerlichkeit, Eigenständigkeit und Lebenserfahrung, auch schon in jungen Jahren. Dabei trumpfte Mueller-Stahl schauspielerisch nie auf, zielte nie auf den billigen, schnellen Effekt ab, sondern stellte sich mit manchmal geradezu minimalistischen Mitteln ganz in den Dienst der Rolle. Armin Mueller-Stahl, der zunächst Violinist werden wollte, hat den Schauspielberuf nie mystifiziert.

Armin Mueller-Stahl in "Wolf unter Wölfen" (1965) | Bild: MDR/DRA/Peter Dietrich

Seine Markenzeichen: heisere Stimme und stahlblaue Augen

Er betonte immer den Wert des perfekt erlernten Handwerks, das es dem Künstler erst erlaube, mit seinem Instrument, dem eigenen Körper, starke Wirkungen zu erzielen. Zu diesem Instrumentarium gehört bei ihm auch seine überaus markante, ausdrucksvolle, leicht heisere Stimme. Und seit er in Farbe zu sehen war, bewunderten die Kinogänger auch den Blick aus seinen unglaublich stahlblauen Augen.

Der im ostpreußischen Tilsit geborene, in Prenzlau aufgewachsene Armin Mueller-Stahl, hatte sich nach schrecklichen Kriegserfahrungen mit dem sozialistischen Projekt DDR durchaus identifiziert. In Frank Beyers Filmen wie "Fünf Patronenhülsen" (1960), in dem er wie ein staubiger Westernheld wirkt oder "Nackt unter Wölfen" (1963) spielte er glaubhaft eindrucksvolle antifaschistische Widerstandskämpfer. In der sehr erfolgreichen DDR-Fernsehserie "Das unsichtbare Visier", eine Antwort auf die Bond-Filme des Westens, verkörperte er sogar einen Stasi-Agenten.

Auch gerne mal der Clown

Viel zu selten konnte der Erzkomödiant Armin Mueller-Stahl, der auf der Bühne gern als Clown auftrat und sich immer als Gaukler sah, in Filmkomödien spielen. "Nelken in Aspik" von 1976 ist eine der raren Ausnahmen und eine gelungene dazu, trotz eines etwas tempoarmen Drehbuchs. Mueller-Stahl spielt einen Werbefachmann, der gerade zwei Vorderzähne verloren hat. Weil er nun voller Scham zu allem schweigt, was als ständige Zustimmung fehlgedeutet wird, klettert er blitzschnell die Karriereleiter empor. Wenn er doch mal etwas sagt, ist Mueller-Stahls gequältes Lispeln umwerfend komisch.

Bild: dpa/Frederic Kern Armin Mueller-Stahl ist ein weltweit bekannter deutscher Schauspieler, Musiker, Maler und Schriftsteller. Er wurde am 17. Dezember 1930 in Tilsit, Ostpreußen, geboren.

Bild: dpa/Simon 1938 siedelte die Familie nach Prenzlau (Uckermark) um. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Tod seines Vaters zog die Famlie nach Berlin. Nach dem Abitur studierte Armin Mueller-Stahl zunächst Violine und Musikwissenschaften in Berlin.

Bild: dpa/akg-images Nach dem Abschluss wechselte er ins Schauspielfach. Wegen "Talentlosigkeit" flog er aber – zusammen mit Manfred Krug – aus der Schauspielschule. Zu Beginn der 1950er Jahre engagierte ihn im Theater am Schiffbauerdamm dann Intendant Fritz Wisten (im Bild links), mit dem er später an die Volksbühne wechselte.

Ein Kammerspiel: "Geschlossene Gesellschaft" | Bild: rbb/DRA/Gerd Platow In der DDR dreht Mueller-Stahl zahlreiche Filme, wie beispielsweise "Geschlossene Gesellschaft" (1978). Der Film über ein DDR-Vorzeige-Ehepaar in der Krise verschwand aufgrund seiner subtilen Gesellschaftskritik nach der Erstausstrahlung im Archiv. Es war seine letzte Produktion vor seiner Ausreise in den Westen. Mueller-Stahl hatte 1976 den offenen Brief gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann unterzeichnet und wurde daraufhin nur noch selten engagiert.

Bild: imago stock&people Nach seiner Ausreise nach West-Berlin im Jahr 1980 wagte er in der Bundesrepublik den Neustart und etablierte sich auch dort als Charakterdarsteller. Sein Hollywood-Debüt feierte er in der Verfilmung "Music Box - Die ganze Wahrheit" (1989). Hier ist er mit Jessica Lange zu sehen.



Bild: dpa/United Archives 1991 spielte er im Taxi-Episodenfilm "Night on Earth" einen ehemaligen Zirkusclown aus Dreden. Regie führte Jim Jarmusch.

Bild: dpa/United Archives/IFTN Große Anerkennung erreichte er 1997 für seine Rolle als überforderter Vater des Pianisten David Helfgot in "Shine - Der Weg ins Licht" - unter anderem wurde er für einem Oscar nominiert.

Bild: dpa In "Gespräch mit dem Biest" verkörperte Armin Mueller-Stahl einen alten Mann, der sich als Adolf Hitler vorstellt. Der Film, bei dem Mueller-Stahl die Hauptrolle spielt und gleichzeitig sein Debüt als Autor und Regisseur gibt, kam 1997 in die Kinos.

Bild: dpa Mueller-Stahl spielte an der Seite von Hollywood-Größen, wie hier mit George Clooney und Nicole Kidman, ebenfalls im Jahr 1997 im Action-Thriller "Projekt: Peacemaker."

Bild: dpa/Sony_Pictures Jüngeren ist er zum Beispiel aus dem Film "Illuminati" (2009) bekannt. Hier spielt Armin Mueller-Stahl an der Seite von Ewan McGregor.



Bild: dpa/Britta Pedersen Seit 1973 ist Mueller-Stahl in zweiter Ehe mit der Ärztin Gabriele Scholz verheiratet. Er wohnt abwechselnd an der kalifornischen Küste, an der Ostsee und in Berlin.



Bild: imago images/Frederic Der Schauspieler hat während seiner langen Karriere viele Preise gewonnen, wie beispielsweise den Silbernen Bären bei der Berlinale 1992 für seine Darstellung in "Utz". 2011 erhielt er den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk.

Bild: imago stock&people 2006 zog sich Armin Mueller-Stahl aus der Schauspielerei zurück, um sich fortan auf die Malerei zu konzentrieren.



"Geschlossene Gesellschaft" sein bester Film

"Geschlossene Gesellschaft" von 1978, ein Fernsehfilm, der bei seiner Ausstrahlung als Sensation empfunden wurde, obwohl man ihn ins Nachtprogramm verbannte, gehört zu seinen besten Arbeiten. Es war sein letzter Film in der DDR, die Geschichte eines Ehepaars, das nach langen Jahren der Verdrängung im Urlaub plötzlich alle Konflikte aufbrechen lässt. Das Kammerspiel von Frank Beyer nach einem Buch von Klaus Poche gab den glänzenden Schauspielerin Jutta Hoffmann und Armin Mueller-Stahl - alle vier Beteiligten waren Unterzeichner des offenen Briefs gegen die Ausbürgerung des oppositionellen Liedermachers Wolf Biermanns - die Gelegenheit, Nuancen eines solchen Ehekrieges leidenschaftlich auszuspielen, Wut, Trauer, Enttäuschung. Gleichzeitig schufen sie damit ein unmissverständliches, eindringliches Sinnbild für eine erstarrte, eben "geschlossene" Gesellschaft, in der es untergründig brodelte. Mueller-Stahl wurde zunehmend kaltgestellt, in seinem autobiografischen Roman "Verordneter Sonntag" gab er über diese bleierne Zeit Auskunft.

Tipps rbb/DRA/Gerd Platow Das rbb Fernsehen zeigt anlässlich des 90. Geburtstags von Armin Mueller-Stahl "Die letzte Chance" (18.12., 00:05 Uhr) und "Geschlossene Gesellschaft" (18.12., 01:25 Uhr). Der Dreiteiler "Die Manns - Ein Jahrhundertroman" ist auf DVD erschienen. Soeben kam eine Jubiläumsbox mit vier Filmen heraus: "Nackt unter Wölfen" und "Nelken in Aspik". Die aktuelle Biografie "Armin Mueller-Stahl. Im Herzen Gaukler" von F.-B. Habel erschien im Verlag Neues.

Glanzrolle als Thomas Mann

1980 verließ er die DDR und konnte im Westen schnell an seine alten Erfolge anknüpfen, arbeitete mit großen Regisseuren wie Rainer Werner Fassbinder ("Lola"/1981) und Jim Jarmusch ("Night On Earth"/1991). Für "Shine" wurde er 1996 für einen Oscar nominiert. Eine seiner schönsten Altersrollen und eine der stärksten Leistungen seiner ganzen Laufbahn bot uns Armin Mueller-Stahl in Heinrich Breloers Fernseh-Dreiteiler "Die Manns" von 2001, eine ARD/ARTE-Produktion, für die er nach zehn Jahren wieder in der Heimat drehte. Für seine Darstellung des Thomas Mann erhielt er hochverdient den Grimme-Preis. In diesem großartigen Dokudrama, in dem die Spielfilmszenen mit Zeitzeugen-Interviews verbunden werden. Armin Mueller-Stahl meistert die schwierige Rolle des berühmten Autors, von dem jeder Leser eine eigenen Vorstellung hat, mit einer in sich ruhenden Intensität, repräsentativ, mit dem stets spürbaren Bewusstsein des Schriftstellers von der eigenen Größe und mit verborgenen Abgründen, als hätte er sein Leben lang nur auf diese große Chance gewartet. Im Jahre 2008 spielte Armin Mueller-Stahl in Breloers Verfilmung der Buddenbrooks dann mit stiller Würde den alten Konsul Jean Buddenbrook. Aber auch in kleineren Rollen blieb Mueller-Stahl mit seiner Genauigkeit, seiner eindringlichen Sparsamkeit ein Garant für Glaubwürdigkeit.

Vor 15 Jahren beendete der vielseitige Künstler seine fast 60-jährige Schauspieler-Laufbahn und widmet sich seitdem ganz der Malerei. Obwohl er schon so lange vor keiner Kamera mehr stand, ist er in der Erinnerung seines Publikums so erstaunlich präsent, als hätte er erst gestern eine seiner unvergesslichen Rollen gespielt.

