Bild: akg-images

Am Donnerstag, 22. Januar 1931, wurde das Haus des Rundfunks an der Charlottenburger Masurenallee nach 19 Monaten Bauzeit eröffnet. Der massive Ziegelbau in Form eines gleichschenkligen Dreiecks mit Klinker- und Keramikplattenverblendung beherbergt neben zahlreichen Büroräumen drei große Sendesäle in seinem Inneren, außerdem mehr als zehn Aufnahmestudios sowie Proben- und Schalträume.