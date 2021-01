Schon das Setting für "Apotome Live" ist wie gemalt für eine avantgardistische Kunstperformance. Fünf Musiker und Musikerinnen, gekleidet in schwarz und grau, stehen an fünf im Kreis aufgestellten Tischen. Auf den Tischen sind Mischpulte aufgebaut, überwuchert von Kabeln und Cinch-Steckern. Ebenfalls in der Runde sitzt eine Cellisten, natürlich auch in Schwarz. Sie alle befinden sich in der abgedunkelten, steril wirkenden Betonhalle im silent green in Berlin, die eingetaucht ist in langsam pulsierendes lila-weißes Licht.