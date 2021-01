Er war Ziggy Stardust, der "Thin White Duke" und so viel mehr: Musik-Legende David Bowie starb vor fünf Jahren an Krebs. Unvergessen von seinen Fans kämpft eine Berlinerin dafür, ihm mit der David-Bowie-Straße ein Denkmal zu setzen. Von Michael C. Lücke

Fünf Jahre lang hatte Astrid Knauer, die inzwischen Seifert heißt, nicht viel zu tun. Denn so lange muss man nach geltendem Gesetz in Berlin nach dem Tod einer Person warten, um überhaupt einen Antrag auf Straßenumbenennung stellen zu können. Mit Astrid Seifert haben rund 13.000 Unterstützer*innen ihrer Petition gewartet. Aber jetzt sei sie wieder dran, versicherte Astrid Seifert dem rbb am Donnerstag in einem Interview.

Am Sonntag jährt sich der Todestag der Pop-Ikone David Bowie bereits zum fünften Mal - und fast ebenso lange ist es her, dass Bowie-Fan Astrid Knauer kurz nach dem Tod ihres Idols eine Petition startete: mit dem Ziel, die Schöneberger Hauptstraße in David-Bowie-Straße umzubenennen.

"Es würde, wenn dann, wahrscheinlich nur für einen Teilbereich der Hauptstraße klappen oder aber für den Platz am U-Bahnhof Kleistpark, der momentan keinen expliziten Namen hat. Doch müsste dann die BVG mitspielen." Denn, so führte Astrid Seifert weiter aus, "für diesen Fall müsste die BVG den U-Bahnhof wohl in David-Bowie-Platz umbenennen."

Sie sei im Kontakt mit dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, habe bereits per Mail an ihre Petition erinnert und sei auch weiterhin motiviert, das Vorhaben zum Erfolg zu führen. Vielleicht auch nur zu einem Teilerfolg, denn die komplette Hauptstraße wird die Stadt nicht umbenennen wollen - das ist auch Astrid Seifert klar. Viele Geschäfte in der Hauptstraße hätten aus nachvollziehbaren Gründen kein Interesse an einer Umbenennung, die auch bei den Kunden zu Irritationen führen könnte - und somit schlecht wäre fürs Geschäft.

Der neue Name würde dem offenbar unstillbaren Hunger der Berliner Bowie-Fans nach Huldigung ihres Helden entsprechen und selbigen vielleicht sogar befriedigen. Ein spezielles Problem stellt sich dabei aber - und das besteht im aktuellen Konzept des Senats, Straßen in Berlin für die kommende Zeit konsequent nach Frauen zu benennen.

Eine U-Bahn-Station mit Namen David-Bowie-Platz, das hätte doch was. Das klingt irgendwie romantisch und aufregend, so wie die Jahre 1976 bis 1978 im damaligen West-Berlin doch gewesen sein müssen. Wenn David Bowie am frühen Morgen nach einer wilden Nacht im "Dschungel" mit seinem Freund Iggy Pop aus der U-Bahn gestolpert ist - damals an der Haltestelle Kleistpark - um, wenn nötig auch auf allen Vieren, den Weg zur Hausnummer 155 zu meistern, damals auf der Hauptstraße.

Deshalb auch wird David Bowie so geliebt wie kein anderer internationaler Star, der eine Zeitlang seine durchgängig unmöblierte Wohnung in Berlin hatte. Allenfalls Nick Cave kommt noch hinterher. Der war ähnlich verdrogt, mysteriös und musikalisch genial wie sein Vorgänger, als Lichtgestalt der ansonsten eher dunklen Underground-Szene West-Berlins. In den 80er Jahren war das, quasi in direkter Nachfolge der Bowie-Regentschaft in den 70ern. Auch Nick Cave hat in Berlin gelebt, die Geschichte und Kunst der Stadt geliebt, auch Nick Cave hat in Berlin gelitten, Songs über die Stadt geschrieben.

Und das braucht es schon, um von Berlin geliebt zu werden. Am besten macht man es so wie David Bowie, der in seinem Spätwerk "The Next Day" von 2013 der nunmehr vereinten Stadt auf der vorab veröffentlichten Single "Where Are We Now?" ein erneutes musikalisches Denkmal setzte. Im Rückblick auf seine Berliner Jahre zählte er darin seine damaligen Lieblingsorte auf: das KaDeWe, den "Dschungel" oder die Bösebrücke zwischen Wedding und Prenzlauer Berg.

Wenn man aber wie Martin L. Gore von Depeche Mode, der in den 80ern auch längere Zeit im damaligen West-Berlin lebte, nur der Liebe zu einem Mädchen wegen hier war - dann reicht es eben nicht zur ewigen Ruhmeshalle musikalischer Götter in Berlin, sorry!