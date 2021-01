Bild: dpa/Soeren Stache

90 Jahre Haus des Rundfunks - "Das Schiff ist klar zur Fahrt"

22.01.21 | 06:16 Uhr

Es war wie ein Paukenschlag in der jungen Geschichte des Rundfunks: Am 22. Januar 1931 wurde das Haus des Rundfunks in Berlin-Charlottenburg eingeweiht. Es war eigens für die Zwecke der Rundfunkübertragungen konzipiert - der Beginn einer neuen Ära. Von Sigrid Hoff

Der mächtige Gebäudekomplex nach Entwurf des Architekten Hans Poelzig erhebt sich gegenüber dem Berliner Messegelände am Funkturm. Es wirkt bis heute wie ein Monument für das neue Medium. 16 Meter ragt das viergeschossige Gebäude in die Höhe, der Mitteltrakt an der Masurenallee geht sogar noch ein Geschoss darüber hinaus. "Haus des Rundfunks" steht in goldenen Lettern über dem in die Front hineingezogenen Eingang. Am 22. Januar 1931 wurde das Haus des Rundfunks in der Masurenallee in Charlottenburg feierlich eingeweiht. Nach nur 19 Monaten Bauzeit war ein Gebäude entstanden, das eigens für die Zwecke der Rundfunkübertragungen konzipiert war, nach München das zweite seiner Art und europaweit einzigartig.



Lebendiges Farbenspiel an der Außenfassade

Die 155 Meter lange Außenfassade wirkt auf den ersten Blick abweisend: Sie ist streng gegliedert durch dunkel glasierte vertikale Klinkerbänder und dazwischenliegende Pfeiler, die mit violett schimmernden Keramikplatten verkleidet sind. Doch beim näheren Hinschauen verraten sie ein lebendiges Farbspiel. Für Hans-Dieter Nägelke, den Leiter des Architekturmuseums an der TU Berlin, wo die Pläne für das Haus aufbewahrt werden, war es Liebe auf den zweiten Blick: "Ich habe das nach einem Regen erlebt, wie die feuchten Steine im Licht wunderbar blau, grün und gelb geschillert haben." Im Umgang mit dem Material zeige sich auch Poelzigs Modernität.

Kontrast zwischen Außen und Innen

Der Architekt Hans Poelzig (1869-1936), der auch als Maler, Bühnenbildner und Filmarchitekt gearbeitet hatte, liebte das Spiel mit Kontrasten. Ganz bewusst inszenierte er den Übergang von außen nach innen. Man betritt das Haus über die in die Front eingezogene Treppe eingangs wie durch eine Höhle. Dahinter öffnet sich ein Lichthof, der durch seine Farbigkeit und Höhe sowie die helle Glasdecke des Oberlichts beeindruckt. Von der Decke hängen große Lampen nach Entwurf von Marlene Moeschke-Poelzig. Die kühle Strenge und Ruhe des Raums wird nur durch eine im Erdgeschoss aufgestellte Bronzeplastik von Georg Kolbe belebt – eine Frauenfigur, die mit ihrer nach oben strebenden Geste wie eine Allegorie auf die Funktion des Gebäudes anmutet.

Bild: akg-images Am Donnerstag, 22. Januar 1931, wurde das Haus des Rundfunks an der Charlottenburger Masurenallee nach 19 Monaten Bauzeit eröffnet . Der massive Ziegelbau in Form eines gleichschenkligen Dreiecks mit Klinker- und Keramikplattenverblendung beherbergt neben zahlreichen Büroräumen drei große Sendesäle in seinem Inneren, außerdem mehr als zehn Aufnahmestudios sowie Proben- und Schalträume.

Bild: dpa Architekt des neuen Funkhauses ist Hans Poelzig, seit 1923 Professor an der Technischen Hochschule. Er prägte als Vorsitzender den Deutschen Werkbund maßgeblich mit und gilt als ein wichtiger Vertreter der Neuen Sachlichkeit. Auch das Kino Babylon hatte er geplant.

Bild: dpa "Jeder, der den Bau betritt, wird je nach seiner Einstellung enttäuscht oder erfreut sein", sagte Rundfunkkommissar Hans Bredow (im Bild links) in seiner Eröffnungsrede. "Nichts von Prunk oder Glanz, alles wie es der Zeit entspricht…"

Bild: dpa/Soeren Stache "Auch einfache Treppenhäuser, Wandbekleidungen, Beleuchtungskörper, und Möbel können gut aussehen. Es braucht ja nicht immer edelstes Material zu sein", so Bredow weiter.



Bild: rbb|24/Tobias Goltz Der einzige Schmuck im Hause sei eine Bronzefigur von Meister Kolbe , "die der preußische Herr Kultusminister zur Ausschmückung des Lichthofes zur Verfügung gestellt hat." Der Bildhauer Georg Kolbe war einer der bedeutensten Künstler seiner Zeit.



Bild: akg-images Auch Zeit- und Kostenplan wurden laut Bredow eingehalten. Das Haus des Rundfunks habe zwei Besonderheiten aufzuweisen, "die man sonst bei einem großen Neubau selten antrifft: Erstens ist es, zieht man die Streiktage ab, fast auf den Tag genau fertig geworden , zweitens ist der Kostenvoranschlag von etwa 5 Millionen Mark so gut wie gar nicht überschritten worden ."

Bild: ullstein bild - Herbert Hoffmann Anfang 1932 gab es vier Millionen registrierte Rundfunkteilnehmer. Den Trend des neuen Mediums wussten die Nationalsozialisten zu nutzen. Ab dem 11. Juni 1932 wurde deutschlandweit eine 30-minütige "Stunde der Reichsregierung" zur besten Sendezeit eingeführt. Diese Sendung war Vorbotin der neuen Rundfunkreform von NSDAP-Mitglied Erich Scholz.

Bild: akg-images Am 30. Januar 1933 erzwang Gaufunkwart Eugen Hadmovsky dann die Übertragung des Fackelzuges zu Ehren des neuen Reichskanzlers Adolf Hitler. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten folgten Säuberungswellen im Haus des Rundfunks. Propagandaminister Joseph Goebbels unterstellte alle deutschen Sender dem Reich. Er installierte eine strikt hierarchische Gliederung, die aus der "Zentrale des Großdeutschen Rundfunks" ein Reichsprogramm verbreitete, ab März 1935 auch im Fernsehen.



Bild: akg-images Mit dem Kampf um Berlin wendete sich ab April 1945 das Blatt in der Stadt wieder. Am 2. Mai 1945 vermeldete der Nachrichtensprecher Richard Baier: "Der Führer ist tot." 200 Mann der Roten Armee besetzten das Haus unter Kommandeur Major Popow. Am 13. Mai, fünf Tage nach der Kapitulation, wandte sich der sowjetische Stadtkommandant Nikolaj Bersarin an die Berliner Bevölkerung. Einige Tage später wurde ein erstes öffentliches Rundfunkkonzert im Großen Sendesaal gespielt.

Bild: dpa/akg-images/Horst Maack Obwohl es im britischen Sektor von Berlin lag, wurde das Haus des Rundfunks nach dem Ende des 2. Weltkriegs bis 1952 vom "Berliner Rundfunk" genutzt, der durch die Sowjets kontrolliert wurde . Nach zeitweiliger Abriegelung durch die britische Armee wurde das Haus erst im Juli 1956 an den Berliner Senat übergeben, der es nach umfangreichen Renovierungsarbeiten dem Sender Freies Berlin (SFB) übergab.

Damals moderierten Harald Karas (li., stehend) und Günter Piecho. | Bild: rbb Der SFB knüpfte an die Weimarer Tradition an, man hört wieder Hans Bredow und Alfred Braun. Und neben zwei Rundfunkprogrammen, SFB 1 und SFB 2, startete 1958 die erste regionale Nachrichtensendung der ARD, die Berliner Abendschau. 1979 folgte das Kulturprogramm SFB 3.



Bild: dpa/Soeren Stache Nach dem Mauerfall gründeten im Jahr 1993 ORB (Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg) und SFB gemeinsam das Jugendradio Fritz , dann Inforadio , Radioeins und Radiokultur. Im Jahr 2003 fusionierten – nach einer Abstimmung im Landtag Brandenburg und im Abgeordnetenhaus von Berlin – SFB und ORB zum Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Auch die Onlineredaktion rbb|24 sitzt im Haus des Rundfunks.



Bild: rbb|24/Tobias Goltz Der umgestaltete Große Lichthof war nach langjährigen Bemühungen 1986-1987 nach Archivplänen und historischen Baubefunden rekonstruiert worden . Bis heute sind auch die alten Fahrstühle, die Paternoster, in Betrieb.

Ab 2012 wurden die Fassaden nach dem Orginal von Hans Poelzig instand gesetzt. Das Haus des Rundfunks steht unter Denkmalschutz.



























Beeindruckend ist auch die farbliche Gestaltung des Lichthofs: Die offenen Galerien der Stockwerke ruhen auf schlanken Stahlstützen, die mit schwarz glänzenden Keramikriemchen verkleidet sind. Um die einzelnen Etagen ziehen sich Gitterbrüstungen aus gelber Keramik, sonnengelb leuchten die Wände dahinter. Die seitlichen Treppen, die von der Halle in das erste Obergeschoss führen, sind mit rotem Linoleum ausgelegt. Die Farben Schwarz-Rot-Gold standen im Eröffnungsjahr 1931 für die neue Zeit. Sie sind ein Bekenntnis zum republikanischen Deutschland und dem freien Rundfunk, den es schon wenige Jahre später nicht mehr gab.

Herausforderung des Konzepts

Die Bauaufgabe war in den 1920er-Jahren so neu wie die Nutzung der Funkwellen zur Radioübertragung. Bedingt durch die Grundstücksform besitzt der Komplex die Gestalt eines gleichschenkligen Dreiecks. Die Seitenflügel schwingen in einem Bogen nach hinten und treffen sich in der Spitze, die der Achse des Eingangs direkt gegenüberliegt. Ins Zentrum des Dreiecks verlegte Hans Poelzig die Aufnahmesäle, die sich hinter dem Lichthof auffächern. Der Große Sendesaal ist das Herzstück des Gebäudes. Er bietet Aufnahmemöglichkeiten für große Orchester und dient zugleich für Konzerte und Veranstaltungen. Zum Zeitpunkt der Eröffnung 1931 war er noch im Rohbau. Gemeinsam mit dem Akustiker Johannes Biehle feilte Poelzig noch an den Finessen des damals größten Rundfunksendesaals. An beiden Seiten, durch Gänge von dem großen Saal getrennt, liegen der Kleine Sendesaal und der Hörspielkomplex. Alle drei Aufnahmesäle sind durch ein jeweils eigenes Fundament von dem übrigen Gebäude abgekoppelt, um Schwingungsübertragungen zu vermeiden. Die Bürotrakte, die sich an den Außenseiten um das Zentrum ziehen, schirmen die Aufnahmeräume zusätzlich akustisch ab.

Der Große Sendesaal im Haus des Rundfunks nach seiner Renovierung im Juni 2007

Monument des technischen Fortschritts

Das Berliner Funkhaus ist nach München das zweite Gebäude überhaupt, das eigens für den Rundfunk errichtet wurde. Zeitgenössische Kritiker würdigten es als Monument des technischen Fortschritts und den Rundfunk als "Organ der breiten Masse, denen er Bereicherung ihres Daseins bedeutet". Der Rundfunkpionier Alfred Braun, Reporter und Hörspielregisseur, verglich das Haus des Rundfunks mit einem Schiff. Von der Galerie im ersten Obergeschoss rief er dem Rundfunkkommissar Hans Bredow bei der Eröffnung am 22. Januar 1931 zu: "Das Schiff ist klar zur Fahrt, geben Sie den Befehl zum Start." Nur zwei Jahre nach der Einweihung des Funkhauses, nutzten die Nationalsozialisten die Chancen des neuen Mediums als politisches Machtinstrument. Im Frühjahr 1933 ging an der Masurenallee die Hakenkreuzfahne hoch.

