Lederer hoffe auf einen "Kontrapunkt zu einem Selbstverständnis, dass das Humboldt-Forum sozusagen als Aushängeschild der Bundesrepublik als geläuterte Nation darstellt. Hier sollen unbedingt Widerspruch und Auseinandersetzung ermöglicht werden. Zu welchem Zweck betreibt man Museen? In einem aufgeklärten Sinne, um die Leute anzuregen, ihren Verstand zu benutzen."

Nach ihrer Einschätzung wird das Gebäude Topografie und Wahrnehmung des Berliner Zentrums deutlich verändern. "Dieses große Gebäude im Herzen der deutschen Hauptstadt soll viele unterschiedliche Besuchergruppen ansprechen." Deshalb werde es in den Dauerausstellungen freien Eintritt geben. "Das Humboldt-Forum soll ein Aufenthaltsort werden, der die Stadt in ihrer alten Mitte wieder erfahrbar macht."

"Diese Kultureinrichtung stellt etwas Neues dar, mitten im Herzen Deutschlands", sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Deshalb gebe es "gewaltige Erwartungen". "Nun beginnen wir unter erschwerten Corona-Bedingungen, den Praxistest muss das Humboldt-Forum also noch bestehen", sagte Grütters. "Aber ich bin sicher, dieses Haus wird mit seinem Ausstellungsangebot so etwas wie das Basislager für eine Weltreise sein."

Die komplizierten Strukturen im neuen Humboldt-Forum sehe er dagegen gelassen, so Lederer. "Alle Akteure haben an einem gemeinsamen Governance-Modell für das Humboldt-Forum gearbeitet, im Gebäude herrscht Vielfalt und auch der Freiraum für unterschiedliche Akteure, eigene Akzente zu setzen."

Die Museen der Stiftung präparieren laut Parzinger derzeit die von der Verlagerung betroffenen Kunststücke. "Wir haben vor Jahren eine Restaurierungsstraße in Dahlem eingerichtet. Dort bereiten Fachleute die Objekte für den Umzug vor, das geht wie am Fließband, zugleich hochkompetent und sehr sorgfältig". Dort werde entgiftet, konserviert, je nach Fall restauriert, fotografiert, digitalisiert. "Jetzt sind wir weitgehend fertig, wir stehen am Start und können sofort umziehen mit den etwa 20.000 Objekten."



Dafür müsse die Klimastabilität im Humboldt-Forum gewährleistet sein. "Wir hoffen, dass es im Januar losgeht. Dann können wir gewährleisten, dass wir die Objekte wie geplant rechtzeitig im zweiten und dritten Obergeschoss präsentieren können."