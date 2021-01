Erst vor kurzem nach Berlin zurückgekehrt von einer Gastprofessur in St. Louis, machte die 51-jährige Lyrikerin deutlich, wie sehr sie in Berlin-Moabit verwurzelt ist, wo sie seit Langem lebt, und wie sich für sie ein Kreis schließt, mit der Übernahme der mit dem Berliner Literaturpreis verbundenen Gastprofessur am Peter Szondi-Institut für Literaturwissenschaft, wo sie selber in den 90er Jahren studiert hat. Monika Rinck lobte die in damals in Berlin entstehenden "offenen Räume", darunter die Kulturfabrik Lehrter Straße, der sie bis heute verbunden ist.

Stiftungsvorstand Hans Gerhard Hannesen begründete die Vergabe an Monika Rinck mit ihrer bestechenden "Lust am Klang", der "gedanklichen Präzision", ihrer "analytischen Eleganz" und ihrem Sprachwitz. Zuletzt gezeigt in Werken wie dem Lesebuch "Champagner für die Pferde" und dem Gedichtband "Die Honigprotokolle".



Monika Rinck, zuvor bereits ausgezeichnet u.a. mit dem Peter-Huchel, dem Kleist- und dem Ernst-Jandl-Preis, nahm gerne an der Zoom-Pressekonferenz teil - wohl auch, weil dieses Medium zu den "neuen offenen Formen" gehört, die sie in einer unsicher bleibenden Corona-Zukunft auf dem Vormarsch sieht. Zu Vorlesungen über "Plan und Planlosigkeit" will sie ihre undotierte Gastprofessur für deutschsprachige Poetik am Peter Szondi-Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft nutzen. In ihrem Lyrikerinnen-Lockdown nach der Heimkehr aus Amerika sind bei Spaziergängen unter dem Titel "Die Ente der Welt" alberne Enten-Gedichte entstanden, erzählt sie, publiziert in der Zeitschrift "Die Mütze". Mit den 30.000 Euro für den Berliner Literaturpreis wird sie wahrscheinlich auf die Suche nach einer ruhigeren Bleibe in Berlin-Moabit als der bisherigen gehen, auf der Flucht vor "Techno-Partys im Home Office".