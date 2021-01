Die Orgel ist das Instrument des Jahres 2021. Mehr als 1.000 Examplare gibt es in Berliner Kirchen und Konzertsälen. Ein besonderes Stück findet sich in der Heilig-Kreuz-Kirche: eine amerikanische Hook-Orgel von 1870. Doch sie braucht dringend Hilfe. Von Hans Ackermann

"Ich schalte hier den Motor an und dann werden die Bälge mit Luft vollgepumpt." Johannes Stolte, Organist und Kantor in der Berliner Heilig-Kreuz-Kirche, muss nur einen einzigen Schalter betätigen, um die riesige Musikapparatur zu starten. Mit einem sanften Rauschen füllen sich im Inneren der Orgel nun die Windkanäle, die mehrere tausend Pfeifen mit Luft versorgen.

Die Kirche ist leer, die geplante öffentliche Orgelführung zum Auftakt des Orgeljahres musste wegen der Pandemie einstweilen abgesagt werden. Dabei könnte das Publikum hier ein in Europa "einmaliges Instrument" erleben, wie Stolte betont: eine "Hook-Orgel", benannt nach den Brüdern Elias und George Hook, die das Instrument 1870 für eine Kirche in der Nähe von Boston gebaut haben. Diese Kirche an der Ostküste der USA wurde irgendwann säkularisiert und "umgenutzt", das Instrument abgebaut und eingelagert, später nach Deutschland verkauft, über den Ozean verschifft und aus dem Hamburger Hafen nach Berlin transportiert.



"Das Besondere an der Hook-Orgel ist, dass sie vollständig original erhalten ist. Und dadurch hat sie einfach eine tolle Ausstrahlung", sagt Stolte. Der 1988 geborene Kirchenmusiker ist erst seit dem vergangenen Jahr Kantor in der Heilig-Kreuz-Kirche und hat mit der Begeisterung eines Orgel-Enthusiasten das Instrument von seinem Vorgänger übernommen.