Berühmt wurde der Schauspieler Bjarne Mädel durch seine Rollen als "Tatortreiniger" oder als Dorfpolizist in der Serie "Mord mit Aussicht". Nun spielt er in der Schirach-Verfilmung "Feinde" einen Kommissar, der foltert, um ein entführtes Mädchen zu retten.

Das hat mich überzeugt. Dass wir Gesetze haben, die wir uns als Gesellschaft erarbeitet haben – und an die müssen wir uns halten. In erster Linie ist es natürlich die Polizei, die das Gesetz vertritt. Es hat jetzt nicht komplett mein Weltbild verändert, ich habe da vorher nicht wirklich drüber nachgedacht, dass es so einen gravierenden Unterschied geben kann zwischen meinem Gerechtigkeitsempfinden und dem, was eigentlich richtig ist oder was Recht ist. Das fand ich extrem spannend.

Und dann, im Laufe dieses Prozesses, musste ich feststellen, dass der Anwalt leider recht hat. Er hat ein paar sehr gute Argumente. Was mich am meisten überzeugt hat, war die Frage, wer das entscheiden darf. Wenn man ein Verhör hat und man an Informationen herankommen will – wer entscheidet dann, ob man Gewalt anwenden darf oder nicht und in welcher Form?

Mich hat dieser Polizist, den Sie spielen, an seiner Seite. Das ändert sich dann, wenn die Frage diskutiert wird, was ein Polizist darf und was nicht. Aber vom Gefühl her bin ich natürlich an seiner Seite: Ich will den Verbrecher verurteilt sehen.

Das ist ja auch spannend. Obwohl meine Figur am Ende erkennen muss, dass er etwas falsch gemacht hat, aber trotzdem, in einer vergleichbaren Situation, genauso wieder handeln würde – davon bin ich überzeugt. Auch wenn er weiß, dass es nicht dem Recht entspricht und dass die Gefahr besteht, dass er trotzdem nicht die Wahrheit rauskriegt – er würde trotzdem so handeln. Weil der Druck so groß ist. Die Zeit wird immer knapper und man kann ein Kind retten - da tut man glaube ich alles, was man sich vorstellen kann, um an diese Information ranzukommen.