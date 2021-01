Bild: dpa/Max Kohr

Interview | Letzter "Polizeiruf 110" mit Maria Simon - "Das Thema Gewalt ist nicht mehr dienlich für die Welt"

31.01.21 | 08:08 Uhr

Nach zehn Jahren und 18 Folgen quitiert Maria Simon als Kommissarin Olga Lenski am Sonntag ihren Dienst im "Polizeiruf 110". Seit 2015 ermittelte sie gemeinsam mit Lucas Gregorowicz. Im Interview sprechen beide über Monstermütter, Marias Abgang und Zukunftsvisionen.

Am Sonntag, 31.01.2021, läuft um 20:15 im Ersten der rbb-Polizeiruf "Monstermutter" - es wird der letzte für Maria Simon sein. Zehn Jahre lang und in insgesamt 18 Folgen hat die in Leipzig geborene Schauspielerin, die mit ihrem Mann und fünf Kindern auf einem Hof in der Uckermark lebt, Kommissarin Olga Lenski gespielt. Zuerst an der Seite von Horst Krause - seit 2015 steht ihr bei den Kriminalfällen im "Polizeiruf 110", die im deutsch-polnischen Grenzgebiet spielen, Lucas Gregorowicz zur Seite. Im letzten Fall von Olga Lenski geht es um den tödlichen Angriff auf eine Mitarbeiterin im Jugendamt in Frankfurt (Oder). Die Kommissarin ist schon im Resturlaub und möchte sich eigentlich in aller Stille aus dem Dienst verabschieden, wird aber für den letzten Fall zurückgeholt. Ihr Kollege Adam Raczek ist von ihrer Kündigung überrascht - und enttäuscht, dass sie ihm nichts davon erzählt hat.

rbb: Im Polizeiruf "Monstermutter" gibt es gleich mehrere Monstermütter ... Was war für Sie das Spannende an diesem "Polizeiruf"? Maria Simon: Erstmal bin ich sehr dankbar dafür, dass der letzte "Polizeiruf" für mich Mutterschaft zum Thema hat - dass sich Olga Lenski aus diesem Spagat zwischen Beruf und Kind und Familie löst. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, das noch viel mehr beleuchtet werden sollte.

Lucas Gregorowicz: Natürlich das Wissen darum, dass es Marias letzter Film ist. Das war der Elefant im Raum und am Set. Damit umzugehen war sehr emotional. Inhaltlich mochte ich, dass der klassische Krimi schnell abgefertigt ist - die Frage, wer es gewesen ist -, und dann geht es in ein sehr spannendes fast Thriller-Genre. Das war für mich das Aufregende.



"Monstermutter" ist ein wirklich starker Abgang für Olga Lenski, da muss sie viel einstecken. Wie war das? Maria Simon: Es war cool, mich auch mal mit einer Frau zu prügeln und körperlich zu werden. So einen Stunt zu erarbeiten, war schön. Und das jetzt wirklich zum Abschluss zu bringen, war natürlich emotional, auch traurig und wehmütig.

Riskanter Einsatz für Maria Simon (li.) in ihrer letzten "Polizeiruf"-Folge "Monstermutter" Bild: rbb/Eikon/Oliver Feist

Warum hören Sie beim "Polizeiruf" auf? Maria Simon: Erstmal habe ich das jetzt schon zehn Jahre lang gemacht, und das ist eine lange Zeit. Aber das war gar nicht so sehr der Beweggrund. Vielmehr stecken wir jetzt als Menschen kollektiv in einer besonders herausfordernden Zeit, die sich für meine Wahrnehmung schon lange vorbereitet hat. Als Künstlerin habe ich zunehmend gespürt, dass das Thema Mord und Gewalt nicht mehr dienlich ist für die Welt, die wir uns jetzt bauen müssen, damit wir das jetzt irgendwie alle gemeinsam schaffen.



Kommissar Adam Raczek wird im Film total überrascht davon, dass seine Kollegin ihren Job gekündigt hat. Wurden Sie im echten Leben vorher informiert? Wie ist das gelaufen zwischen Ihnen beiden? Lucas Gregorowicz: Glücklicherweise ist Maria Simon wesentlich besser erzogen als Olga Lenski. Sie hat mich immer auf dem Laufenden gehalten, deswegen wusste ich schon lange vorher, dass Maria vorhat aufzuhören. Wir haben immer sehr offen über unsere Hoffnungen gesprochen, wie es weitergehen könnte, und über unsere Zweifel. Das sind ja viele Faktoren, die so eine Entscheidung beeinflussen. Eine mutige Entscheidung, wie ich finde, in den heutigen Zeiten. Einen festen Job aufzugeben und sich zu entscheiden, weiter zu wachsen. Was soll ich sagen? Ich finde da wären noch einige "Polizeirufe" drin gewesen.

Frau Simon, wie behalten Sie Lucas Gregorowicz in Erinnerung? Maria Simon: Er ist ein guter Arbeitskollege, auch ein Meister seiner Kunst. Das hat viel Freude gemacht. In meinem Job kommen und gehen die Kollegen und es wird sicher auch Momente geben, wo ich denke: Ach, wär der Lucas jetzt da! Wir haben uns gegenseitig gut inspiriert, glaube ich.

Was haben Sie jetzt für Pläne? Maria Simon: Ich sag mal so: Willste Gott zum Lachen bringen, dann erzähle ihm von Deinen Plänen. Wir stecken jetzt alle in so einer Zeit, wo wir nicht wissen, wo es hingeht. Ich habe Visionen, ich habe Wünsche - aber einen Plan habe ich nicht. Ich wünsche mir eine Spielwiese, wo ich gemeinsam mit den Zuschauern erforschen kann: Was macht uns Menschen aus? Wo liegen unsere Kräfte? Wie kann ich die mobilisieren? Was gibt’s da für Handwerkszeug? Gemeinsam zu untersuchen: Was ist alt und ist nicht mehr brauchbar für die neue Zeit, in der wir leben? Ich hätte da zum Beispiel schon eine Idee für eine Serie, aber was dann konkret wird, zu welchen Projekten ich eingeladen werde - das weiß ich noch nicht.



"Polizeirufe" sind ja im Vergleich zu den Tatorten, die inzwischen oft Komödien sind, sehr viel ernsthafter und düsterer. Herr Gregorowicz, hätten Sie denn Lust, jetzt mal eine komischere Seite des "Polizeirufs" zu erfinden? Lucas Gregorowicz: Ich muss eigentlich immer ausgebremst werden und bin immer schnell dabei. Aber in diesem Fall ist kein Platz für Komik, und mittlerweile habe ich mich auch damit abgefunden, dass der "Polizeiruf" kein Format dafür ist. Situationskomik darf sein, eine Komödie wird’s glaub ich niemals werden. Da muss ich mich woanders austoben.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview mit Maria Simon und Lucas Gregorowicz führte Frauke Gust, rbb 88,8.

Sendung: rbb 88,8, 31.01.2021, 09:40 Uhr