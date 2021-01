Jim Rakete geht neue Wege: Im Interview spricht der Fotograf über seinen Dokumentarfilm "Now", der sich mit der "Fridays for Future"-Bewegung beschäftigt. Nach dem Lockdown soll der Film in die Kinos kommen. Von Frank Meyer

rbb Kultur: Herr Rakete, Sie waren in den 1990er Jahren viel in den USA, haben dort auch gelebt. War da eigentlich schon etwas zu sehen von diesem so gespaltenen, so verfeindeten, in sich so aggressiven Land, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben?

Das war eine sehr abenteuerhafte Zeit, wir haben dort sehr viele Produktionen gemacht für Plattencover, Musikclips, Videos und auch für Modefoto-Sessions. Das geht wunderbar in Los Angeles, weil man die Wüste zwei Stunden vor der Tür hat. Das Meer ist in einer Stunde erreicht. Man hat im Grunde genommen alle neutralen Canvasses [Rahmen; Anm. d. Red.] , die man braucht, um jemanden abzubilden. In der Leere der Wüste oder im leeren Horizont eines Strandes sehen große Leute halt noch größer aus - und Leute, die nicht so bedeutend aussehen, sehen dann vielleicht nach gar nichts aus. (lacht)

Was hat Sie damals in die USA hingezogen? Was haben Sie dort gemacht?

Nein, es gab eine Erlebnisspur, die dahin reichte. Ich war immer völlig fasziniert davon, dass sie in Kalifornien, einem sehr fortschrittlichen Bundesstaat der Vereinigten Staaten, ganz früh Versuche begonnen haben, mit Wind- und Solarkraft alternative Energien zu gewinnen. Bei Palm Springs gab es, glaube ich, den größten Windpark der Welt. Da fuhr man immer durch ein Meer von 'Windmühlen'. Das hat mich sehr fasziniert, weil die Amerikaner komischerweise an genau der Stelle, wo sie ihren ganz großen Anfangsfehler gemacht haben, in der Ölproduktion, auch angefangen haben, diesen zu korrigieren.

Haben Sie jetzt auf eine gewisse Weise daran angeknüpft, als Sie den Dokumentarfilm "Now" gedreht haben? In dem geht es inhaltlich zwar um etwas völlig anderes, aber gab es da handwerklich eine Beziehung zurück in die 1990er Jahre?

Der Dokumentarfilm, dessen ganzer Titel "Now - if you fail we will never forgive you! A Film for Climate Justice by Jim Rakete" lautet, sollte im vorigen Herbst starten. Ein neuer Versuch soll am 11. März erfolgen. Es ist vor allem ein Film über die jungen Klima- und Umweltaktivist*innen, die so viel in Bewegung gebracht haben. Es ist aber auch ein Film für Klimagerechtigkeit. Sehen Sie sich als Regisseur des Films auch als eine Art Aktivist?

Nein, aber natürlich kann ich nicht verhehlen, dass mir das sehr nahe geht. Ich kann auch nicht verhehlen, dass ich auf diesem Wege, in meinem langen Leben, auch mehrmals meine Richtung ändern musste. Für uns ist es tatsächlich ein weiter Weg gewesen.

Wir hatten die Klimakrise - die sogenannte Ölkrise - Anfang der 1970er. Da haben wir eigentlich schon sehr genau Bescheid gewusst, worum es geht. Wenn man sich heute anguckt, dass wir auf eine Autolandschaft blicken, in der der Flottenverbrauch, also der Verbrauch im Durchschnitt pro Auto aller Hersteller in Deutschland, höher liegt als damals. Wir verbrauchen heute fast einen Liter mehr. Das ist erschreckend.

Am erschreckendsten fand ich, dass wir in den letzten Jahren doch auch sehr stark eingelullt waren von diesen ganzen technischen Angaben. Ich bin teilweise auch reingefallen auf diese Lügen. Plötzlich waren alle Kraftwerke so sauber, die Filteranlagen so toll und der Katalysator funktionierte so gut, dass man das größere Problem dahinter eigentlich gar nicht wahrnehmen wollte.