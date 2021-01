dpa/Evan Vucci Audio: Inforadio | 20.01.2021 | Ute Büsing | Bild: dpa/Evan Vucci

Kritik | Debatte "A new hope?" - Joe Biden - "Yesterday man" oder neuer Roosevelt?

20.01.21 | 10:13 Uhr

Am Vorabend der Einführung von Joe Biden in das Amt des amerikanischen Präsidenten haben Schriftstellerinnen unter dem Titel "A New Hope?" über dessen Herausforderungen diskutiert - live gestreamt aus dem Berliner Acud-Theater. Von Ute Büsing

Vorweg "grundieren" die in Berlin lebende Amerikanerin Isabel Fargo Cole und die oft in den USA lehrende Berlinerin Tanja Dückers ihre Amerika-Bilder mit literarischen Auszügen: "Politics ist nur noch ein Schimpfwort", konstatiert Fargo Cole. "Niemand erinnert sich an eine Zeit, als das anders war." Und sie führt aus: "Politicians are all the same - das Wort steht nur noch für Parteilichkeit. Als ginge es nur noch um zwei Lager, trostlos verschanzt weit draußen im Wüstenstrich. Wo ist denn die Polis geblieben?" Mit dieser Frage liefert sie gleich eine Motiv-Sammlung für Politikverdrossenheit und den Sturm aufs Kapitol mit.



Die Schriftstellerinnen sprachen am Dienstag über Biden als "A New Hope?", im Rahmen der Veranstaltungsreihe "KOOKRead" und gestreamt aus dem Acud-Theater.

Rückblicke aufs Wahljahr 2016

Dückers ihrerseits gibt aus ihrem entstehenden Trump-Roman Einblicke ins Wahljahr 2016 auf dem platten Land gibt: "'Ich sag's ungern, aber die Trump-Pence-Schilder, also die mit dem roten Rand, die sehen schöner aus und sie sind größer und es sind viel viel mehr!', meint Elias jetzt. 'Mama, soll ich das auch zählen?' Rechts von uns befindet sich in einem Vorgarten ein Armeewagen, der über und über mit amerikanischen Flaggen und einem riesigen Trump-Porträt zwei Meter hoch verziert ist. 'Ja, natürlich', murmele ich erschrocken." Die kanadische Musikerin und Autorin Ambika Thompson, in diversen Berliner Bands engagiert, mischt wiederum den - mit zweieinhalb Stunden inklusive unnötiger 20-minütiger Pause - überlangen Abend auf, mit E-Gitarrengeheul zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Sie befindet, so gebe es mehr zu tun und die Konzentration auf Amerika und Trump, Trump, Trump lenke nur ab von Problemen im Rest der Welt.

Während Thompson auch in der Diskussion nicht allzu viel Hoffnung verbreiten will, nähern sich Dückers und Cole doch noch an in ihrem Ringen um Positives. Letztlich trauten sie Joe Biden, dem moderaten Mann der Mitte, neue Schritte zu. Isabel Fargo Cole meint zu erkennen, dass versucht werde, wieder an die Tradition von Franklin D. Roosevelt anzuknüpfen: "Es gibt eine große Sehnsucht nach einem FDR!" Tanja Dückers fragt sich zunächst, ob Biden nicht doch eher "so ein 'yesterday man'" ist, kann sich dann aber doch mit Cole auf seinen "progressiven Pragmatismus" einigen und ihn in der gegebenen Situation als "vereinenden Präsidenten" sehen.

Überwindung der Spaltung

Mindestlohn 15 Dollar, Bildung, Reform des Gesundheitssystems, Green New Deal heißen die Stichworte. Bleibt also auch für die im Schnitt zwischen 20 und 30 Jahre alten Zuschauer des Online-Streamings ein kleiner Hoffnungskick. Letztlich könnte der neue Mann im Weißen Haus - durch die (auch im Laufe der Veranstaltung breit diskutierte) aktive Medien-Mithilfe und eine Überwindung der Spaltung in Red- und Blue-States durch gesteuerten Trolls - Amerika wieder zu den "United States" machen, die nicht nur Partikularinteressen dienen, sondern allen.

Sendung: