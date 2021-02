Margret Eicher entwirft Wandteppiche, sogenannte Tapisserien. Diese meterlangen und meterhohen gewebten Bilder waren jahrhundertelang Aristokraten vorbehalten, manch Teppich musste über Monate und Jahre gewebt werden, sie waren schier unbezahlbar. So uralt diese Webkunst ist, so stiefmütterlich wird sie heute oft betrachtet. Eher Kunsthandwerk als Kunst, meint manch ein Kunsthistoriker. Margret Eicher entwirft ihre Teppichszenen am Computer, gewebt werden sie in einer traditionsreichen Manufaktur in Belgien, an digitalen Webstühlen. "Meine Teppiche sind letztendlich echte Industrieprodukte". sagt Eicher. Los geht die Onlineführung bei dem der Schau namensgebenden Wandteppich "Lob der Malkunst".

Mitten in der aufgeräumten Paris Bar, jener einst berühmt-berüchtigten Szene-Bar in Berlin-Charlottenburg, steht das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge von Vermeer. Naja, eigentlich steht da Scarlett Johansson, entsprungen einem Kinofilm über Vermeer aus dem Jahr 2003. Scarlett mit dem Perlohrring steht da also in der Paris Bar, deren Gäste wohl erst später am Abend kommen, jedenfalls sind die Tische noch weitgehend leer und sauber gedeckt. Nur zwei Künstler sind bereits eingetroffen. Einmal steht da lässig der junge Martin Kippenberger, einst Stammgast der legendären Kneipe, in weißem Jackett und Sektglas in der Hand. Auf der anderen Seite sitzt Gerhard Richter, er scheint auf jemanden zu warten. Vermeers Mädchen in der Bildmitte schwenkt einen Lorbeerkranz. Wem soll sie ihm geben? Kippenberger oder Richter, wer ist hier der Sieger?