Bild: © Deutsche Kinemathek – Ken Adam Archiv

Zum 100. Geburtstag von Ken Adam - Kinemathek erinnert an "James Bond"-Setdesigner

05.02.21 | 10:46

Der Szenenbildner Sir Ken Adam (1921-2016) hat für die Kamera ganz eigene Welten geschaffen - und gleich mehrere "James Bond"-Filme geprägt. Am Freitag wäre er 100 Jahre alt geworden. Die Deutsche Kinemathek will nun an ihn erinnern und online

unter anderem eine Führung durch sein Archiv geben.



Bis heute seien Adams Arbeiten wegweisend, seine spektakuläre Formgebung der frühen "James-Bond"-Filme prägend für Film, Design und Architektur, schreibt das Berliner Museum. Der zweifache Oscar-Preisträger arbeitete etwa auch für Stanley Kubrick.



Bild: dpa/Photoshot Anlässlich seines 100. Geburstags zeigt die Berliner Kinemathek Einblicke in das grafische Werk des Setdesigners Ken Adam. Sein bekanntestes Szenenbild ist der "War Room". Ken Adam entwarf den im Film unter dem Pentagon gelegenen Raum für Stanley Kubrick's "Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben" im Jahr 1964.

Bild: © Deutsche Kinemathek – Ken Adam Archiv Der Filmarchitekt wurde 1921 als Klaus Hugo Adam in Berlin geboren. Sein zeichnerisches Talent fiel bereits in seiner Schulzeit am rennomierten französischen Gymnasium auf. Nachdem sein Vater kurzzeitig von der Gestapo verhaftet wurde, verliess die jüdische Familie Deutschland im Jahr 1934. Sie emigrierten nach England und Adams studierte in London Architektur. In den 1960er und 1970er Jahren wurde er durch seine "James Bond"-Filmsets berühmt.

Bild: © Deutsche Kinemathek – Ken Adam Archiv Steven Spielberg lobte den War Room ihm gegenüber einmal als das beste Set, das je gestaltet wurde.

Bild: © Deutsche Kinemathek – Ken Adam Archiv Wie schon 1962 arbeitete er 1964 auch an seinem zweiten "James Bond"-Set. Für den Film "Goldfinger" entstand das "Fort Knox", in welchem die Goldreserven der Vereinigten Staaten lagern. Sean Connery spielte wie im ersten Film den James Bond.



Bild: © Deutsche Kinemathek – Ken Adam Archiv Für seine räumlichen Gestaltungen in "You only live twice" wurde ihm 1967 die Hälfte des Gesamtbudgets zur Verfügung gestellt. Damit baute er den "Blofeld’s Volcano Lair", einen Vulkan in den er eine (geheime) Militärbasis samt Hubschrauberlandeplatz setzte.

Bild: © Deutsche Kinemathek – Ken Adam Archiv Auch Objekt-Design gehörte zu seiner Arbeit, hier der Diamond Satellite, 1971 für "Diamonds are forever".

Bild: © Deutsche Kinemathek – Ken Adam Archiv Für den letzten seiner sieben Bond-Filme "Moonraker" aus dem Jahr 1979 baute er einen pyramidenförmigen Raum, den "Pyramid Control Room". Diesmal schlüpfte Roger Moore in die Rolle des Geheimagenten 007.

Bild: dpa/Hubert Link In seinem letzten Film "Taking Sides – Der Fall Furtwängler", der sich mit der NS-Zeit auseinandersetzt, ließ er die elterliche Wohnung in der Tiergartenstraße 8 wieder auferstehen. In den folgenden Jahren kehrte Ken Adam (zweiter von rechts) häufig nach Berlin zurück.



Bild: Andreas-Michael Velten Ken Adam wurde vielfach ausgezeichnet. 1976 wurde er mit einem ersten Oscar für den Film "Barry Lyndon", seine zweite Zusammenarbeit mit Kubrick, mit Vernon Dixon und Roy Walker, geehrt. 1995 erhielt er einen zweiten Oscar mit Carolyn Scott, für "King George – Ein Königreich für mehr Verstand".



Bild: dpa/Michael Sohn Der Oscarpreisträger überließ 2012 der Deutschen Kinemathek in Berlin sein künstlerisches Werk. Sir Ken Adam starb im März 2016. Er war fast 65 Jahre mit Letizia Moauro verheiratet und wurde 95 Jahre alt. Zum Artikel | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen



















Infos im Netz www.ken-adam-archiv.de - Eintauchen in die Filmkulissen von Ken Adam

Derzeit sind die Kinos wegen der Pandemie geschlossen - und der Start des neuen "James Bond"-Films ist auf Herbst verschoben. Wer trotzdem in die "007"-Welt abtauchen will, kann das mit Adams Arbeiten tun. Zum Beispiel mit Bildern des Atomlabors aus "Dr. No" und der

Vulkanbasis des Schurken Blofeld aus "Man lebt nur zweimal".



Geboren wurde er in Berlin. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten floh er mit seiner Familie nach Großbritannien. Nach dem Zweiten Weltkrieg bekam er erste Jobs in der Filmwelt. Später stattete er Dutzende Filme aus, darunter mehrere "Bond"-Abenteuer aus den 1960ern und 1970ern.