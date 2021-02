"Jenufa" ist eine beliebte, aber auch traurige Story, die dem Komponisten Weltruhm brachte. Am Samstag feiert sie in der Berliner Staatsoper Premiere. Die Besetzung ist edel, am Pult steht Simon Rattle. Der Saal bleibt leer, aber: Der rbb überträgt. Von Maria Ossowski

Die Finnin Camilla Nylund singt die Hauptrolle, die Jenufa. Das erste Mal. Sie musste während der Proben in jedem der drei Akte immer wieder weinen wegen des Schicksals der Hauptrolle. "Ich habe ja zwei Kinder geboren, ich weiß, wie es ist, schwanger zu sein, wie es ist, ein Kind in den Armen zu halten. Und immer hat man Sorge, dass ihnen etwas passiert. Das ist natürlich unglaublich, jetzt ein solches Rollenporträt machen zu dürfen."

In Berlin, an der Staatsoper, erlebte Leos Janaceks Werk 1924 den Durchbruch. Damals hat Erich Kleiber dirigiert. Heute steht Simon Rattle am Pult. Sir Simon, verheiratet mit einer Tschechin, Magdalena Kozena, war schockverliebt in diese mährische Nationaloper:

"Das ist ganz nah an meinem Herzen und genau die Musik, um derentwillen ich Operndirigent werden wollte. Also seit meinem 17. Lebensjahr. Es ist eben auch ganz außergewöhnliches Musiktheater. Janacek hat Musik geschrieben im Tempo des Sprechens. Es ist kein Wunder, dass die Oper in der gleichen Zeit spielt wie die Dramen des späten Tschechow", sagt Rattle. "Wissen Sie, wenn Menschen sich zu nahe kommen, könnten sie einander ermorden. Wenn der Regisseur alle Figuren jetzt weit voneinander entfernt inszenieren muss, passt das doch. Sogar die Liebespaare."