Letztlich nominierte die Jury folgende zehn Inszenierungen für eine Einladung zum nächsten Theatertreffen:



– "Automatenbüfett" von Anna Gmeyner - Burgtheater (Wien)



– "Der Zauberberg" nach Thomas Mann (Deutsches Theater Berlin)



– "Einfach das Ende der Welt" nach Jean-Luc Lagarce auf Grundlage einer Übersetzung von Uli Menke (Schauspielhaus Zürich)



– "Graf Öderland" Eine Moritat in zwölf Bildern von Max Frisch (Theater Basel und Bayerisches Staatsschauspiel/Residenztheater München)



– "Maria Stuart" von Friedrich Schiller (Deutsches Theater Berlin)



– "Medea*" nach Euripides (Schauspielhaus Zürich)



– "NAME HER. Eine Suche nach den Frauen+" Idee, Konzept, Text und Regie Marie Schleef (Ballhaus Ost / Berlin, Münchner Kammerspiele und Kosmos Theater Wien)



– "Reich des Todes" von Rainald Goetz (Deutsches SchauSpielHaus Hamburg)



– "Scores That Shaped Our Friendship" Ein Projekt von und mit Lucy Wilke und Paweł Duduś (schwere reiter München).



– "Show Me A Good Time" Konzept und Regie Gob Squad (HAU Hebbel am Ufer Berlin und La Jolla Playhouse Without Walls Series San Diego)