Interview | Spendenaktion für den Berliner Dom - "Bitte helft uns jetzt, diesen Dom am Leben zu halten"

01.02.21 | 07:38 Uhr

Keine Veranstaltungen, keine Einnahmen: Da geht es der Berliner Dom-Gemeinde wie vielen anderen in der Pandemie. Mittlerweile ist ein millionenschwerer Fehlbetrag angelaufen. Den Staat sieht Dompredigerin Petra Zimmermann nicht in der Pflicht, sie hofft auf Spenden.



rbb: Ich mag ihren Titel schon so gerne, Dompredigerin. Aber so richtig viel zu predigen gibt es im Moment nicht, oder? Petra Zimmermann: Wissen Sie, das Predigen, das geht ja noch, denn die Wochenenden sind mit den Gottesdiensten die lebendigsten Stunden in der Woche des Domes. Aber alles andere kann halt im Moment nicht stattfinden. Und das Wichtigste für den Berliner Dom ist ja, dass eigentlich die ganze Woche Leben in ihm ist. Es kommen Besucher aus allen Ländern der Erde zu uns und es finden Konzerte und Veranstaltungen statt. Das ist eigentlich das normale Bild, das wir doch alle vom Berliner Dom haben. Bleiben wir noch einmal kurz beim Predigen. Dieser seelsorgerische Aspekt, der kommt jetzt in der Corona-Pandemie gar nicht zu kurz, sagen Sie. Der seelsorgerische Aspekt hat eher zugenommen, die vielen Gespräche, die ich seit Monaten mit Gemeindemitgliedern führe, meistens am Telefon. Aber manchmal fahre ich auch hin, wenn ich den Eindruck habe, das ist jetzt besser, dass ich wirklich anwesend bin und die Menschen sehen kann. Das hat wirklich eher zugenommen. Das Schöne ist ja, so eine Krisensituation bringt auch ganz erstaunliche Dinge zum Vorschein. Wir haben zum Beispiel angefangen, unsere Gottesdienste alle live im Internet zu übertragen. Das ist eine solche Reichweite, die wir damit haben. Wir haben an einem normalen Gottesdienst mehrere Tausend Menschen, die das live verfolgen, die dann hinterher wieder uns schreiben, mit denen wir Kontakt aufnehmen. Also mein Eindruck ist, die Ebene des persönlichen Kontaktes, die ist nicht weggebrochen. Das hat sich eher verstärkt.

Seit 2006 ist die gebürtige Dortmunderin Petra Zimmermann Dompredigerin am Berliner Dom | Bild: dpa/Friedrich Bungert

Also Kirche kann auch digital? Das ist ja fast ein bisschen überraschend. Das war für uns selber, ehrlich gesagt, auch überraschend. Vor allen die Geschwindigkeit, mit der wir diesen Digitalisierungsprozess gemacht haben, hat uns selber erstaunt. Aber es ist so, wir hatten keine andere Möglichkeit mehr. Irgendwann war es nicht mehr möglich, Gottesdienste mit Gemeinde vor Ort zu feiern, und dann mussten wir ganz schnell reagieren. Sie haben zu Beginn gesagt, sonst ist der Berliner Dom ein sehr lebendiger, internationaler Ort. Blutet Ihnen ein bisschen das Herz, dass das jetzt nicht so ist? Das ist richtig traurig. Wenn ich tagsüber im Dom bin, bin ich ganz oft völlig alleine in dieser Kirche. Gerade in der Adventszeit war es wirklich traurig. Das ist sonst die Zeit, wo der Dom immer voll ist, wo wir es sehr viele internationale Besucher und Konzerte haben. Und ich saß in der Adventszeit wirklich alleine in diesem Dom. Er kam mir so vor wie ein schlafender Riese. Außer dem Partner war oft niemand da. Durch den Ausfall der Veranstaltungen fallen auch jede Mengen Einnahmen weg. Ja, wir brauchen dringend Geld. Im Grunde ist die gesamte Finanzierungsgrundlage des Berliner Doms im letzten Jahr weggebrochen. Den Großteil dessen, was wir brauchen, müssen wir selber erwirtschaften. Durch die aktuelle Situation sind etwa 85 Prozent unserer Einnahmen weggebrochen. Sie können sich vorstellen, das bringt den Dom an den Rand der finanziellen Katastrophe. Wir stehen wirklich mit dem Rücken zur Wand. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir eine Gemeinde sind, die ganz normal Kirchensteuermittel bekommt wie alle anderen Gemeinden auch. Das macht aber nur drei Prozent unseres gesamten Haushaltes aus. Alles andere erwirtschaften wir selber.

So ein altes Gebäude, das kann sich jeder vorstellen, kostet Unsummen. Das kostet viel, dieses Gebäude zu erhalten. Was aber auch viel kostet, ist, die Leute zu beschäftigen, die dieses Leben dort organisieren und reinholen. Wir haben ungefähr 250 Konzerte gehabt im Jahr. Wenn Sie sich vorstellen, was es bedeutet, solche Konzerte zu organisieren, Tickets zu verkaufen, die durchzuführen vonseiten der Musikerinnen und Musiker. Das sind natürlich sehr, sehr viele Personalkosten, die dadurch entstehen. Bei so einem großen Dom braucht man professionelles Handeln auf allen Ebenen. Man kann nicht sagen, wir machen das einfach jetzt mit Ersatzkräften oder Ehrenamtlichen. Personalkosten, Bauunterhaltung, das sind sehr große Summen, die uns das jedes Jahr kostet - und die können wir im Moment nicht erwirtschaften. Sie haben 700 Plakate drucken lassen, um auf diese Situation aufmerksam zu machen. Was ist darauf zu sehen? Wir sehen darauf einen jungen Mann, der an einem Fenster sitzt in etwas höherer Etagenebene und von oben auf den Dom schaut. Mir gefiel an diesem Plakat die Atmosphäre so gut, die es einfängt. Ich glaube, dieses Gefühl – zu Hause zu sitzen, nicht dorthin zu kommen, wo man eigentlich hin will, nämlich in die Stadt, da, wo das Leben ist, wo man Menschen trifft – das fängt dieses Plakat gut ein. Man sitzt derzeit wie hinter einer Glasscheibe.

Wie viel Geld brauchen Sie denn ganz konkret? Also wenn ich alleine auf das vergangene Jahr gucke, dann fehlen uns etwa vier Millionen Euro. Das ist schon eine Hausnummer. Wir wissen ja nicht, wie lange wir diesen geschlossenen Dom noch haben werden. Wir hatten natürlich wie alle anderen auch gehofft, dass Anfang dieses Jahres das Schlimmste vorbei sein könnte. Das sieht nun gar nicht so aus. Das heißt, wir müssen uns auch auf eine längere Zeit einstellen, in in der wir das, womit wir Geld verdienen, am Dom gar nicht machen können. Und selbst wenn die Situation sich bei uns in Deutschland etwas beruhigt haben sollte, wann werden die Gäste aus dem Ausland wiederkommen können? Die größten Gruppen, die aus dem Ausland zu uns kommen, sind aus den USA, aus China, Italien und Spanien. Das macht den Hauptanteil und Besucherschaft aus. Wann wird das wieder möglich sein? Sie fragen, was sich im Grunde alle Geschäftsleute oder Hoteliers der Stadt auch gerade fragen. Frau Zimmermann, der Staat nutzt den Dom auch durchaus, wenn es um repräsentative Feierlichkeiten oder Gottesdienste geht. Kann man den nochmal angraben? Der Staat und der Berliner Senat unterstützen uns ja bei dem Umbau der Hohenzollerngruft. Wir wären sonst überhaupt nicht in der Lage gewesen, diese nötigen Reparaturen ausführen zu lassen. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Anteil. Allerdings ist das natürlich ein Sonderprojekt. Wir sind dankbar für jeden Euro, der uns überwiesen wird. Aber ich muss sagen, ich finde, an diesem Punkt ist eigentlich nicht der Staat in erster Linie gefragt, sondern es sind wirklich die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Ingo Hoppe für rbb 88,8. Bei diesem Text handelt es sich um eine redigierte und gekürzte Fassung.