Helena Zengel wurde 2008 in Berlin geboren und begann im Alter von fünf Jahren mit der Schauspielerei. Ihr Filmdebüt gab sie 2013 in "Spreewaldkrimi: Mörderische Hitze". Für ihre Leistung in "Systemsprenger" (2019) wurde sie im vergangenen Jahr als Beste Hauptdarstellerin mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Nun ist sie für ihre Rolle in "Neues aus der Welt" an der Seite von Tom Hanks als beste Nebendarstellerin für einen Golden Globe nominiert.