In den 1920ern war das Moka Efti legendär in Berlin: Kaffeehaus, aber extravagant ausgestattet und mit eigenem Konzertsaal. Am Dienstag erweckten die Philharmoniker es wieder zum Leben - mit Musik und Texten aus der Zeit. Von Maria Ossowski

Am Dienstagabend erweckten Mitglieder der Berliner Philharmoniker das legendäre Tanzhaus wieder zum Leben - mit schwungvoller Musik aus den 1920er-Jahren. Dazu rezitierte Dagmar Manzel Texte aus dieser Zeit - wie diese Erinnerung der Tänzerin Josephine Baker: "Die Stadt hatte einen juwelenartigen Glanz, besonders bei Nacht. Die riesigen Cafés erinnerten mich an Ozeandampfer, die vom Rhythmus ihrer Orchester angetrieben werden. Überall war Musik."

25.000 Tassen Kaffee hat das Berliner Café Moka Efti pro Tag verkauft, viele davon in den frühen Morgenstunden. Das Café, gelegen an der Leipziger Straße Ecke Friedrichstraße, war ein Tanzhaus mit Fischrestaurant, aber auch Friseur, Billardsalon, Diktierstube für Briefe und Schachsaal - vor allem aber besaß es die erste Rolltreppe von Berlin. 1929 war das Moka Efti der schärfste Ort der Riesenstadt.

Die Philharmoniker im kleinen Ensemble tragen am Dienstagabend keine Fräcke, keine Fliegen, keine langen Kleider. Lässig in blauen Hosen und schwarzen Hemden spielen sie Jazz, Tangos, Charleston, Swing, der Flötist Michael Hasel hat den Abend zusammengestellt und dirigiert.



Die Kameras der "Digital Concert Hall" sind gnädig: kein Schwenk auf verlassene Ränge und leere Reihen in der Philharmonie, stattdessen strahlend blaue Lichter, intime Momentaufnahmen der Musiker und ihrer Instrumente. Sprecherin Dagmar Manzel zitiert zwischen den Musikstücken Trude Hesterbergs Erinnerungen an die 20er Jahre: "Alles wurde kürzer: die Haare, die Kleider, die Liebe, der Schlaf. Das Leben spielte sich ab, wenn es dunkel wurde. Der bunte Flittermantel der Nacht deckte die grausamen Blößen des Tages zu. Aus den Hausfluren krochen dunkle Gestalten. Ist noch dunkleren Vorschlägen. Zigarren? Zigaretten? Kokain? Det is Berlin!"