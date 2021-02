Experten des Deutschen Museumsbundes haben in Zusammenarbeit mit Fachgremien der Herkunftsgesellschaften in einem Leitfaden formuliert, wie Museen in Deutschland mit ihrem kolonialen Erbe umgehen sollten. Das 220 Seiten umfassende Papier und ein zusätzlicher eReader sollen sensibilisieren, Hilfe bieten in der Praxis und informieren. Adressaten dieser am Dienstag vorgestellten Veröffentlichung sind alle Museen, nicht nur die ethnologischen, denn Kunst aus kolonialem Kontext betrifft viele Sammlungen in Deutschland.

"Museumsverantwortlichen sollte bewusst sein, dass die meisten Sammlungsgüter nicht als 'Museumsobjekte' entstanden sind", heißt es in dem Leitfaden. "Sie sind Zeugnisse verschiedener Kulturen mit in den Herkunftsgesellschaften verankerten eigenen Bedeutungen." Die Erwerbung oder Entstehung von Sammlungsgut könne mit Ausübung von Gewalt in Zusammenhang stehen. Zudem können sich in Sammlungsgut, diskriminierende Darstellungen und koloniale oder rassistische Ideologien widerspiegeln.