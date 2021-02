Brot Los Donnerstag, 18.02.2021 | 11:58 Uhr

Künstler waren schon immer flexibel. Sie haben da gelebt und gearbeitet wo das EK Leben und Schaffen in Einklang bringen lässt. wer also die Junge Familie mit 4 o.5 Personen Gentriviziert soll sich nicht wunder, wenn ihm gleiches geschiet. Wenn kunscht davon abhängig ist das optimale Bedingungen herrschen ist an deren Kunst etwas nicht in Ordnung. Wer brotlose Kunscht machen möchte, muss wie der arme Poet an die Stadtmauer ziehen. Das Gejammer ist unerträglich. Wer gut ist bekommt auch am Stadtrand die Aufmerksamkeit die seiner Kunst gebührt.