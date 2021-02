Es geht ums Weinen an diesem Abend. Cora steht mit schwarzem, durchsichtigem Schleier vor dem Gesicht auf der Bühne. Sie hat einen alten Zylinder auf dem Kopf, trägt ein Kleid, das aussieht wie eine Priesterrobe, das aber kaum bis zu den Knien geht und erzählt, dass manche Leute Weinen sogar sexuell anturnend finden. Und dass es in Japan so was wie Tränenboys gibt, die das Weinen erleichtern sollen. Das könnte man in Berlin eigentlich auch gebrauchen, findet sie, denn Berliner und Japaner hätten einiges gemeinsam. Und so kommt auch ein Berliner Tränenboy auf die Bühne, der aber dann keine weitere Funktion hat. Cora Frost redet von all dem mit eher gelangweilter Stimme, als würde sie denken: Weiß ich auch nicht so genau, was das soll.