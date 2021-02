Kulturschaffende aus der freien Szene sollen in Berlin Arbeits- und Proberäume bekommen. Dafür will das Bündnis "Kultur Räume Berlin" sorgen.

In einer Pressekonferenz am Montag teilte das Bündnis mit, dass es geeignete Räume anmieten und sie dann für vier bis fünf Euro pro Quadratmeter an Kunst- und Kulturschaffende weitervermieten will. Wer diese Möglichkeit nutzen will, muss in der Hauptstadt leben und arbeiten und nachweisen können, mit Kunst den Lebensunterhalt zu verdienen.