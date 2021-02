Was den Anteil schwarzer Musikerinnen und Musiker in deutschen Orchestern betrifft, habe sich in den letzten 30 Jahren kaum etwas verändert, sagt Lorna Hartling. Ihr eigenes Orchester, das DSO, habe für sie in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle. Denn neben ihr gebe es dort immerhin zwei weitere People of Color: eine brasilianische Bratschistin und eine französische Flötistin mit afrikanischem Familienhintergrund.

Rennert hat in ihrem Amt seit 2010 rund 300 junge Studierende am Institut begleitet. Genau drei von ihnen waren schwarz: ein Geiger und zwei Sänger. Bewerbungen schwarzer Nachwuchsmusikerinnen und -musiker gebe es so gut wie nicht, sagt sie.

Ein Blick in andere Länder zeigt, was an Förderungen möglich ist. Das "Chineke! Orchestra" in London besteht beispielsweise zum größten Teil aus Schwarzen und Angehörigen ethnischer Minderheiten. Chi-chi Nwanoku, eine britische Kontrabassistin mit irisch-nigerianischen Wurzeln, hat das Ensemble 2015 gegründet - mit dem Ziel, mehr ethnische Vielfalt in die Orchesterlandschaft zu bringen.

John Edusei stand bereits mehrfach beim "Chineke! Orchestra" am Pult und sagt, er könne rund 20 Musikerinnen und Musiker nennen, die in den letzten fünf Jahren von dort aus Positionen in Berufsorchestern bekommen hätten. "Das zeigt, dass so ein Fördermechanismus konkrete Auswirkungen hat", ist Edusei überzeugt.

In den USA setzt sich die Konzert-Initiative "Castle of our Skins" für die Förderung von schwarzen Musikern und Musikerinnen und mehr soziale Gerechtigkeit in der klassischen Musik ein. Und die renommierte Julliard-School in New York hat ein Programm gestartet, das gezielt Nachwuchs in kulturellen und soziokulturellen Schichten akquiriert, die in der Klassikbranche bislang unterrepräsentiert sind. Denn gerade mal zwei Prozent aller Orchestermitglieder sind in den USA schwarz. Und in Deutschland gibt es dazu nicht einmal Erhebungen.