Ein Förderprogramm des Berliner Senats hat die digitale Entwicklung in der Kultur im Visier. Der Bedarf ist groß - und erste Erfahrungen im Corona-Lockdown zeigen: Digitales sollte als Erweiterung gesehen werden, nicht als Ersatz von analoger Kultur. Von Ute Büsing

Arne Vogelgesang sammelt mit seinem Theaterprojekt "Internil" schon seit 15 Jahren Erfahrungen im Digital-Bereich. In Aufsehen erregenden Aufführungen wie "Glühende Landschaften" oder "Staatenlos" hat die Gruppe sich mit Rechtsradikalisierung und Trolls im Netz auseinandergesetzt. Dank der neuen Digitalförderung der Berliner Kulturverwaltung erforscht Arne Vogelgesang jetzt mit dem Projekt "unreal.theatre" die Möglichkeiten des Virtual-Reality-Chats. "Virtuelle Realität ist die Technologie, wo man sich in der Regel mit Brillen in virtuellen Räumen bewegt", erklärt Vogelgesang. "Wir haben uns die soziale Plattform VR-Chat ausgesucht, wo bereits Zigtausende von User-generierten Räumen und Welten existieren."

Neue Zeiten, neue Impulse - trotz oder gerade wegen Corona: In der Pandemie greift das zukunftsweisende Förderprogramm "Digitale Entwicklung im Kulturbereich". Damit unterstützt die Berliner Kulturverwaltung Institutionen und Projekte, die nach innovativen digitalen Formen und Inhalten der Kulturvermittlung und Verbreitung suchen.

Es gebe mehrere Millionen VR-Chat-Accounts und bis zu 40.000 Menschen, die dort gleichzeitig online sind, sagt Vogelgesang. Diese Plattform, wo Menschen ständig mit künstlichen Körpern – so genannten Avataren – miteinander interagieren, betrachtet er als Bereich, "aus dem wir vielleicht für Theater lernen können". Gleichzeitig will er jetzt erforschen, ob diese VR-Chat-Technologie in Corona-Zeiten, "wo Menschen nicht mehr gemeinsam reale Räume benutzen dürfen, virtuelle Ausweich-Räume bietet - sowohl für Theateraufführungen, als auch für Proben."

Arne Vogelgesang gehörte im vergangenen Jahr zu den ersten, die in Corona-Zeiten in den Genuss der neuen Förderung "Digitale Entwicklung im Kulturbereich" von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) kamen. Für das Jahr 2021 stehen jetzt für sieben Projekten insgesamt 775.000 Euro zur Entwicklung überwiegend neuer digitaler Infrastruktur zur Verfügung. Darunter sind das Konzerthaus Berlin mit hybriden interaktiven räumlich verteilten Klang-Events, das Georg-Kolbe-Museum, das Aktive Museum Faschismus und Widerstand und die schon lange digital arbeitende innovative Theatergruppe Machina eX.

Nur zehn Prozent der eingereichten Anträge konnten gefördert werden. "Das zeigt explizit, wie groß der Bedarf ist, gerade wegen, oder vielleicht auch trotz der Pandemie", sagt der Kultursenator. Er sieht bereits jetzt eine "Breitenwirkung" in die Berliner Kulturlandschaft hinein.