Zwei Männer stehen und sitzen auf der Bühne, einer am Piano, der andere beatboxt ins Mikrofon, dreht an den Knöpfen vom Mischpult. Es sind die Musiker Louis Edler und Alexander Maulwurf - zwei weitere kommen dazu: die Schauspieler Max Edgar Freitag und Frank Schulz. Alle in ähnlichen schwarz-weißen Trainingsanzügen. Plötzlich fangen alle gleichzeitig an zu reden: Wie das war, damals in der Schule: "Ich konnte mich nicht konzentrieren und hab dicht gemacht … also im Schwimmunterricht … also für mich war das so."

Eine Kakophonie aus Wortfetzen, die gleich zu Beginn die Richtung des Stücks "Vertigo" am Berlin-Kreuzberger Theater Thikwa deutlich macht: Es geht um Autismus. Oder, wie es in der Beschreibung heißt: Um die Menschen, denen man unterstellt, Autist zu sein. Denn wer ist schon normal? Was soll das eigentlich bedeuten: Autismus? Und wie fühlen sich diejenigen, die diesen Stempel bekommen? "Es ist nicht immer leicht, in einem Körper zu stecken, der Ja sagt, aber auch vielleicht", heißt es in einem der Dialoge.