Ein paar Wochen vor dem ersten Lockdown und ein paar mehr vor dem zweiten: Die Jury des Berliner Theatertreffens konnte dieses Mal erheblich weniger klassisches Theater vor Publikum sichten als sonst. Erstmals in der Geschichte des Festivals hat sie deshalb auch digitale Produktionen in ihre Überlegungen miteinbezogen. Doch am Ende der Überlegungen steht eine bemerkenswert analoge Auswahl: Nur zwei der zehn eingeladenen Inszenierungen hatten ihre Premiere im Livestream, alle anderen wurden vor und zwischen den Lockdowns vor (teils ausgedünntem) Publikum gezeigt.

Bemerkenswert ist außerdem: Nur eine dieser beiden Stream-Inszenierungen war von Anfang digital konzipiert: Das Theaterkollektiv Gob Squad streamte und schaltete in "Show Me a Good Time" im Juni 2020 aus dem leeren Berliner HAU1 und von verschiedenen Orte in Berlin und anderswo in die heimischen Wohnzimmer. Von 18 Uhr abends bis zum nächsten Morgen konnte man so einer Performance im Entstehen beiwohnen, einer Meditation über das Theater und die Ausnahmesituation, in der wir alle gerade leben. Später folgten dann Fassungen der Arbeit, die beides boten: Stream und gleichzeitig Publikum vor Ort.