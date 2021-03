Corona stürzte den Fotografen und Filmemacher Jim Rakete zunächst in tiefe Depressionen: "Mitten im ersten Lockdown saß ich da und überlegte, warum alle Kollegen so merkwürdig klägliches Zeug machen. Man sah Popstars auf irgendwelchen Sofas singen, und das war alles nicht sehr befriedigend, und die Theater fingen an, Theateraufführungen zu streamen." Das bloße Streaming von Theateraufführungen als Antwort auf die Pandemie ging Jim Rakete nicht weit genug. Er wollte kein "Theater als Zoom-Konferenz-Erlebnis", ihm stand der Sinn nach einem Film - gedreht unter Lockdown-Bedingungen, mit den Mitteln des Lockdowns. Seine Idee: Einen Stoff filmisch zu bearbeiten, der die Abgeschlossenheit und das Gefangensein selbst thematisiert. Ihm fiel die Inszenierung "Ismene, Schwester von" ein, die es seit 2014 am Deutschen Theater zu sehen gibt. In dem Monologstück brillierte Susanne Wolff in der Rolle der Ismene - in der griechischen Mythologie eher eine Randfigur, die stets im Schatten ihrer Schwester Antigone stand.

Der Text der niederländischen Autorin Lot Vekemans rückt Ismene in den Mittelpunkt. Nach 3.000 Jahren bricht sie in einem Zwischenreich ihr Schweigen und blickt im Zeitraffer auf ihr Leben zurück: "Nee, eine nette Familie waren wir nicht. Die ganze Familie? Ein Haufen Verrückter. Vater stach sich die Augen aus. Mutter hängte sich am Strick auf. Und meine Brüder schlachten sich ab für diesen blöden Thron. Irre. Alle. Was das betrifft, lebte ich in einer Irrenanstalt. Bin darauf nicht stolz, aber so wars."

Raketes Plan, aus der Theaterinszenierung einen Film zu machen, gefiel Susanne Wolff und Regisseur Stephan Kimmig sofort. Das neu erdachte Setting: Nach einem Sturz durch Raum und Zeit landet Ismene in einer konspirativen Wohnung - einem sogenannten Safe House. In einem albtraumartigen Geheimdienstszenario soll sie sich einer Überwachungskamera anvertrauen. Doch was genau die Bewacher von ihr wollen, ist nicht bekannt. Und Ismene weiß es auch nicht. Ist die unfassbare Familientragödie, die sie erzählt, ihr Ticket in die Freiheit? Oder ist das, was zu hören ist, ihr letztes Vermächtnis, bevor sie stirbt?